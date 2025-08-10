  1. Home
দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি কামান এবং ড্রোন হামলা।

১০ আগস্ট ২০২৫ - ১৮:৪৯
News ID: 1715956
রবিবার ইসরায়েলি সরকার দক্ষিণ লেবাননের বিভিন্ন এলাকাকে লক্ষ্য করে কামান ও ড্রোন হামলা চালায়।

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (আবনা): আল-মায়াদিন টিভির এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, আজ দক্ষিণ লেবাননের ইয়ারন শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত হারমন পর্বতকে লক্ষ্য করে ইসরায়েলি গোলাগুলি চালানো হয়। বেইত লেফ এবং রামিয়া শহরের মধ্যবর্তী এলাকাতেও দখলদার বাহিনী আক্রমণ করেছে।

এই প্রসঙ্গে, লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে যে নাবাতিহ অঞ্চলের মিফদোন শহরে ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় একজন সিরিয়ান নাগরিক আহত হয়েছেন।

লেবাননের সরকার হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর এই হামলাগুলি ঘটল, যা ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লেবাননের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা দুর্বল করার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

তবে, লেবাননের হিজবুল্লাহ ঘোষণা করেছে যে তারা বৈরুতের সিদ্ধান্তের প্রতি মনোযোগ দেবে না এবং দখলদারদের বিরুদ্ধে অস্ত্র সমর্পণ করবে না।

