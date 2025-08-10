বাংলাদেশে আহলে বাইত (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হুজ্জাতুল ইসলাম আল মুসলিমিন মাশায়ীখী একজন আন্তর্জাতিক কর্মী যিনি বাংলাদেশ ও নেপালে আল-মোস্তাফা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি শাখার প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বে আছেন।
মহররম ও সফর এবং আরবাইনের আগমনে, আমরা তার সাথে এই অঞ্চলে আহলে বাইত (আ.)-এর উত্থান ও প্রকাশ এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র পরিবারের প্রতি ভালোবাসা সম্পর্কে কথোপকথন করি।
ইমাম হুসাইন (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসা সুন্নি, বৌদ্ধ এমনকি হিন্দুদের মধ্যেও গভীরভাবে প্রোথিত; এই ভালোবাসার জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন হয না, বাংলাদেশের সিলেটে আশুরার মিছিল থেকে শুরু করে খুলনার আরবাইন মিছিল এবং নেপালের কারবালার প্রতীকী অনুষ্ঠান, যা হুসেইনি সংস্কৃতির বিশ্বব্যাপী প্রভাব এবং আহলে বাইত (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসার অসীম ক্ষমতা প্রদর্শন করে।
বাংলাদেশ ও ভারতে, আশুরা একটি সরকারি ছুটির দিন হিসেবে স্বীকৃত এবং লোকেরা ইমাম হুসাইন (আ.)-এর শোক পালনের জন্য বিশেষ যত্ন নেয়।এমনকি নেপালেও, যেখানে জনসংখ্যার বিশাল অংশ সুন্নি এবং খুব কম সংখ্যক শিয়া (সম্ভবত প্রায় ১০০) আছে, আশুরার অনুষ্ঠানগুলি যথাযথ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়।
ইমাম হুসাইন (আ.) হলেন আহলে বাইত (আ.)-এর ভালোবাসার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ এবং প্রবেশদ্বার। বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মধ্যেও এই ভালোবাসা দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, হিন্দুরা আশুরার দিনে আগুনের উপর হাঁটার মতো কাজ করে, যা ইমাম হুসাইন (আ.)-এর জন্য এক ধরণের শোক হিসেবে বিবেচিত হয়। ইমাম হুসাইন (আ.)-এর এই অদ্ভুত ক্ষমতা বিভিন্ন শ্রেণী ও ধর্মের মধ্যে আহলে বাইত (আ.)-এর শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করতে পারে।
আরবাইন এই ভালোবাসার আরেকটি বহিঃপ্রকাশ। বাংলাদেশে, খুলনা নামক একটি অঞ্চলে, আরবাইন অনুষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। শিয়া এমনকি সুন্নিরাও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং মিছিল করে।
ইমাম হুসাইন (আ.)-এর নাম এক অলৌকিক ঘটনা যা জটিল যুক্তির প্রয়োজন ছাড়াই হৃদয়কে প্রভাবিত করে। মুসলিম, সুন্নি, বৌদ্ধ বা হিন্দু, যে ধর্মেরই হোক না কেন, সকলের আবেগ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য হুসাইন (আ.)-এর নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট।
এই জ্ঞানার্জন এবং মুগ্ধতা তাদের মধ্যেও দেখা যায় যাদের শিয়া ধর্মীয় আলোচনার কোনও পূর্বসূরী নেই। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকায়, চাকরির সীমাবদ্ধতার কারণে কর্তব্যরত একজন পুলিশ সদস্য ইমাম হুসেন (আ.)-এর মজলিসের খাবার তাবারুক হিসেবে ব্যবহার করেন। অথবা একজন হিন্দু যিনি বলেন যে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসার কারণে তিনি জাহান্নামে যাবেন না।
আহলে বাইত (আ.)-এর মধ্যেও ইমাম হুসাইন (আ.)-এর ব্যতিক্রম। এই অনন্য ক্ষমতা সকল মানুষকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা রাখে, জটিল নৈতিক বা মতবাদিক যুক্তির প্রয়োজন ছাড়াই।
একজন খ্রিস্টান পাদ্রী যেমন বলেছিলেন, "যদি আমাদের মধ্যে হুসাইন ইবনে আলীর মতো ক্ষমতা থাকত, তাহলে আমরা প্রতিটি অলি-গলিতে তার পতাকা উত্তোলন করতাম এবং মানুষকে খ্রিস্টের দিকে আহ্বান করতাম।" এটি ইমাম হুসাইন (আ.)-এর নাম ও চরিত্রের মধ্যে বিদ্যমান স্পষ্টতা এবং মনোমুগ্ধকরতা প্রদর্শন করে।
তিনি বলেন: আরবাইন হলো সারা বিশ্বে হুসেইনি সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়ার এক অনন্য সুযোগ। এই সামাজিক আন্দোলন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে পারে। আমাদের এই ক্ষমতা ব্যবহার করতে হবে এবং ধর্মীয় প্রচারের সীমানা প্রসারিত করতে হবে।
অমুসলিমদের কাছে একেশ্বরবাদের মতো ধারণা প্রমাণ করার চেয়ে ইমাম হুসাইন (আ.)-কে বিশ্বের সামনে পরিচয় করিয়ে দেওয়া সহজ। সকল মানুষের হৃদয়ে বিদ্যমান এই সহজাত ক্ষমতাকে অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে যাতে সকল শ্রেণী ও ধর্মের মধ্যে আহলে বাইত (আ.)-এর পরিচয় প্রচার করা যায়।
