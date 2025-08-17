  1. Home
সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল স্টাফ: শত্রুর ভুলের ক্ষেত্রে ইরানের প্রতিক্রিয়া আরও বিধ্বংসী হবে

১৭ আগস্ট ২০২৫ - ১১:২১
News ID: 1717540
Source: ABNA
ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল স্টাফ জোর দিয়ে বলেছেন যে সংযমের যুগ শেষ হয়েছে এবং ইরান যেকোনো প্রতিকূল পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অবিলম্বে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।

আহলে বাইত (আঃ) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (আবনা)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল স্টাফ এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্র এবং জায়নবাদী শাসনের পক্ষ থেকে যেকোনো ষড়যন্ত্র বা হুমকিমূলক পদক্ষেপ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরান কোনো সংযম ছাড়াই যেকোনো হুমকির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।

আজ (শনিবার) প্রকাশিত এই বিবৃতিতে, যা যুক্তরাষ্ট্র এবং জায়নবাদী শাসনকে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছে, বলা হয়েছে: "শক্তিশালী এবং অপরাজেয় ইরানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং অপবাদ বন্ধ করুন।"

ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল স্টাফ আরও স্পষ্ট করেছেন: "যদি কোনো গণনার ভুল হয়, তাহলে গত ১২ দিনের যুদ্ধে যা বড় আকারের অভিযান পরিচালনা করতে বাধা দিয়েছিল, তা আর পুনরাবৃত্তি হবে না।"

বিবৃতিতে আরও জোর দেওয়া হয়েছে: "যদি অতীতের মতো অনুরূপ পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাহলে ইরানের প্রতিক্রিয়া নতুন নতুন চমক এবং পদক্ষেপের সাথে থাকবে যা অতীতের চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর এবং বিধ্বংসী হবে।"

