৪ ড্রোনের সাহায্যে ইসরায়েলে ইয়েমেনের হামলা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনীর মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়াহিয়া সারি বলেন, ইয়েমেনি সেনাবাহিনীর ড্রোন ইউনিট চারটি ড্রোন দিয়ে দখলকৃত ভূখণ্ডের বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়েছে।
এর মধ্যে তিনটি ড্রোন ‘উম্ম আল-রাশরাশ’ (আইলাত) এলাকায় অবস্থিত রামন বিমানবন্দরে আঘাত হেনেছে।
তিনি আরও বলেন, চতুর্থ ড্রোনটি দখলদার ইসরায়েলের নেগেভ অঞ্চলে একটি সামরিক স্থাপনাতে সফলভাবে আঘাত করেছে। তিনি বলেন, আল্লাহর অনুগ্রহে এই অভিযান তার লক্ষ্য অর্জন করেছে।
ইয়েমেনের সেনাবাহিনীর মুখপাত্র জোর দিয়ে বলেন, শত্রুদের কোনো তৎপরতাই ইয়েমেনি জনগণের দৃঢ় সংকল্পকে দুর্বল করতে পারবে না।
তিনি আরও বলেন, ইয়েমেন তার ধর্মীয়, নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব পালন করছে এবং ঈমানি ও জিহাদি শক্তি নিয়ে সাহসের সঙ্গে ফিলিস্তিনি জাতির পাশে থাকবে।
