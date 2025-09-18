  1. Home
  2. সেবা
  3. প্যাসিফিক ও পূর্ব এশিয়া

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইসরায়েলকে বয়কট করার এবং এর সাথে বাণিজ্য ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বান জানিয়েছেন।

১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১১:৫৭
News ID: 1728358
মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইসরায়েলকে বয়কট করার এবং এর সাথে বাণিজ্য ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বান জানিয়েছেন।

দোহায় ইহুদি দখলদারদের সাম্প্রতিক হামলার বিরুদ্ধে কাতারি সরকারের সমর্থনে ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থার রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী এক বক্তৃতায় বলেন: ইসরায়েলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): দোহায় ইহুদিবাদী দখলদারদের সাম্প্রতিক হামলার বিরুদ্ধে কাতারি সরকারের সমর্থনে ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) এর রাষ্ট্রপ্রধানদের এক জরুরি বৈঠকে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম এক বক্তৃতায় বলেছেন: "মালয়েশিয়া দোহার উপর হামলার তীব্র নিন্দা জানায়, যা একটি বর্বর আক্রমণ এবং কাতার রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের উপর লঙ্ঘন।"

আনোয়ার ইব্রাহিম আরও বলেন: "আমাদের চলমান হামলার বিরুদ্ধে বাস্তব অবস্থান নেওয়ার সাহস থাকতে হবে। নিন্দা করলে রকেট হামলা বন্ধ হবে না এবং ফিলিস্তিনকে মুক্ত করা যাবে না; বরং, ইসরায়েলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে। শাস্তির শাস্তি আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি অবজ্ঞার প্রকাশ, এবং আমাদের জনগণ কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ইসরায়েলের আগ্রাসন যত বাড়ছে, আমরা একের পর এক নিন্দা জানাচ্ছি।"

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha