  1. Home
  2. সেবা
  3. ভিডিও

২০ বছরের মধ্যে নেদারল্যান্ডসে ফিলিস্তিনের জন্য সবচেয়ে বড় সমাবেশ +ভিডিও।

১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১১:০৪
News ID: 1728341
২০ বছরের মধ্যে নেদারল্যান্ডসে ফিলিস্তিনের জন্য সবচেয়ে বড় সমাবেশ +ভিডিও।

"ইসরায়েল একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র" স্লোগান দিয়ে হেগ ভবনের পাশ দিয়ে মিছিল করে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধে অস্ত্র রপ্তানি এবং ডাচদের জড়িত থাকার অবসানের দাবিতে প্রায় ১,০০,০০০ মানুষ হেগের সামনে মিছিল করে, যা ২০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় ডাচ বিক্ষোভ।

"গাজার জন্য একটি লাল রেখা আঁকুন" লেখা ব্যানারের পিছনে মিছিল করে জনতা "ডাচ সরকার বধির," "সরকারকে লজ্জা দাও, তোমাদের হাত রক্তে রঞ্জিত," "নেদারল্যান্ডস মূল্য দিচ্ছে, ইসরায়েল বোমা মারছে," "ফিলিস্তিনকে মুক্ত করো," "দখলদারিত্বের অধীনে কোন শান্তি নেই," "গণহত্যা বন্ধ করো," এবং "শিশু হত্যা বন্ধ করো" এর মতো স্লোগান দেয়।

000.jpg

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha