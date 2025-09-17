আরব বিশ্ব একমত-ইসরাইলের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখাতে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরাইলের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণে একটি প্রস্তাব পাস হয়। এছাড়া ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছেন আরব ও মুসলিম দেশগুলোর নেতারা।
এই যৌথ অধিবেশনে প্রায় ৬০টি সদস্য রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করে।সোমবার দেশটির রাজধানী দোহায় আরব ও মুসলিম দেশগুলোর শীর্ষ নেতারা এক জরুরি শীর্ষ সম্মেলনে শেষে তারা ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছে আরব দেশগুলো।
গত সপ্তাহে দোহায় হামাসের জ্যেষ্ঠ নেতারা যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিয়ে কাতারে আলোচনায় বসেছিলেন। সেই সময় সেখানে হামলা চালায় ইসরাইল। ওই হামলায় হামাসের পাঁচ সদস্য ও কাতারের একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিহত হন।
ইসরাইলের এই হামলার বিরুদ্ধে আরব ও মুসলিম দেশগুলোসহ বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে। এরই প্রতিক্রিয়ায় সোমবার জরুরি সম্মেলনটির আহ্বান করেছিল কাতার।
সম্মেলনে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান, ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ শিয়া আল-সুদানি, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান এবং ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসসহ আরো অনেক দেশের মুসলিম নেতারা অংশ নেন।
সম্মেলনে কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি বলেন, ইসরাইলের কর্মকাণ্ড বিশ্বাসঘাতকতামূলক ও কাপুরুষোচিত। তিনি বলেন, যার সঙ্গে আলোচনা চলছে, তাঁকেই যদি পদ্ধতিগতভাবে হত্যার চেষ্টা করা হয়, তাহলে এর মানে স্পষ্ট। ধরে নিতে হবে, আলোচনা ভেস্তে দেওয়ারই চেষ্টা চলছে।
ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেছেন, মুসলিম নেতাদের ইসরাইলের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি জোরদার করা উচিত।
তিনি বলেন, কাতারে হামলা ছিল ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠীর একটি পূর্বপরিকল্পিত আক্রমণ, যার লক্ষ্য ছিল গাজায় গণহত্যা বন্ধের কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকে নষ্ট করা। এই আগ্রাসন অপরাধের চেয়েও বেশি কিছু।
সম্মেলনে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান অভিযোগ করেন, ইসরাইল সন্ত্রাসী মানসিকতা নিয়ে এগোচ্ছে। মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি সতর্ক করে বলেন, ইসরাইলের অনিয়ন্ত্রিত আচরণ সংঘাতকে আরও বাড়িয়ে তুলবে এবং অঞ্চলটিকে অস্থিতিশীল করে তুলবে।
সম্মেলন শেষে এক যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে ইসরাইলের চলমান কার্যক্রম রোধে সব ধরনের আইনি ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে (বৈঠকে অংশগ্রহণকারী) সব দেশের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে।
এসব কার্যক্রম হতে পারে, ইসরাইলের সঙ্গে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা করা এবং দেশটির বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা।বিবৃতিতে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়, তারা যেন সংস্থাটির সদস্যপদ স্থগিত করতে সমন্বিত পদক্ষেপ নেয়।
এদিকে ইসরাইল সফরে থাকা মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও মঙ্গলবার কাতার সফরে যাচ্ছেন। গতকাল জেরুজালেমে রুবিও বলেন, ইসরাইলের হামাস নির্মূলের লক্ষ্য পূরণে যুক্তরাষ্ট্রের ‘দৃঢ় সমর্থন’ অব্যাহত থাকবে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ভাষ্যমতে, গত সপ্তাহের হামলার পর রুবিও কাতারে গিয়ে দেশটির নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করবেন।দোহায় ইসরাইলের হামলার পর উপসাগরীয় অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ মিত্রদের সঙ্গে ওয়াশিংটনের টানাপড়েন তৈরি হয়েছে। এতে ওই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অঞ্চলটিতে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনা রয়েছে। অঞ্চলটির বৃহত্তম সামরিক ঘাঁটি অবস্থিত কাতারে।
