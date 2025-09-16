  1. Home
গ্রিসের দুই জাহাজ ত্রাণ নিয়ে গাজা যাচ্ছে

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১৯:৪৪
‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা’ মিশনে সম্প্রতি গ্রিসের সাইরোস দ্বীপ থেকে দুটি গ্রিক পতাকাবাহী জাহাজ যোগ দিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মধ্যপ্রাচ্যের নির্যাতিত রাষ্ট্র ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার ক্ষুধার্ত জনগণের সহায়তায় গঠিত আন্তর্জাতিক মানবিক মিশন ‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা’ এখন গাজার উদ্দেশে যাত্রা করেছে। 

ইসরায়েলি অবরোধ অমান্য করে গাজায় ত্রাণ পৌঁছে দেওয়াই এই মিশনের মূল লক্ষ্য। ‘ফ্রি প্যালেস্টাইন’ স্লোগান তুলে প্রায় ৫০০ মানুষ এরমোপোলিস বন্দরে উপস্থিত হয়ে জাহাজ দুটিকে বিদায় জানান। তাদের এই উপস্থিতি গাজার মানবিক সংকটে সংহতির এক প্রতীক হয়ে ওঠে।

এই মিশনের এক ক্রু, ৩৯ বছর বয়সী কোস্টাস ফোরিকোস বলেন, “কাউকে জোর করে অনাহারে রাখার অধিকার কারও থাকা উচিত নয়। এই মিশন ইসরায়েলকে সেটাই দেখিয়ে দেওয়ার একটি উপায়, একইসঙ্গে গাজার নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রতীক।”

আরেক ক্রু সদস্য, অ্যাঞ্জেলিকি সাভানতোগলু বলেন, “আমাদের এই যাত্রার উদ্দেশ্য শুধু গাজায় ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া নয়, বরং নিজ নিজ দেশের সরকারকে ইসরায়েলের সঙ্গে সহযোগিতা বন্ধে চাপ দেওয়া এবং চলমান গণহত্যা রোধে ভূমিকা রাখা।”

উল্লেখ্য, ইসরায়েলের অবরোধের ফলে গাজায় মারাত্মক মানবিক সংকট চলছে। আন্তর্জাতিক এই ত্রাণবহর সেই সংকট মোকাবেলায় ভূমিকা রাখতে চায়।

