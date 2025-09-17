ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক খেলাধুলা থেকে নিষিদ্ধের দাবি স্পেনের

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মাদ্রিদে ফিলিস্তিনপন্থি কর্মীদের বিক্ষোভের কারণে ‘লা ভুয়েলতা আ এস্পানা’ সাইক্লিং প্রতিযোগিতার শেষ ধাপ বাতিল হওয়ার পর তিনি এই মন্তব্য করেন।
নিজ দলের সদস্যদের উদ্দেশে সানচেজ বলেন, গাজার সামরিক অভিযান চালানোর কারণে ইসরায়েলকেও রাশিয়ার মতো নিষিদ্ধ করা উচিত। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘ইউক্রেন আক্রমণের পর রাশিয়াকে নিষিদ্ধ করা হলো, কিন্তু গাজা দখলের পরও ইসরায়েলকে কেন নিষিদ্ধ করা হচ্ছে না?’
এর আগে মাদ্রিদে প্রতিযোগিতার শেষ ধাপে প্রতিবাদকারীরা রাস্তার ওপর ব্যারিকেড ফেললে এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধালে তা সীমিত করা হয়। এতে ২২ জন আহত হন এবং দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
স্পেন সরকার আগেই ইসরায়েলি দলের অংশগ্রহণ নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল এবং পরামর্শ দিয়েছিল প্রতিযোগিতা থেকে দলটির সরে দাঁড়ানো উচিত। তবে দলটি জার্সি থেকে নাম সরিয়ে প্রতিযোগিতার শেষ পর্যন্ত অংশ নেয়।
এদিকে, ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিদিওন সাআর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ সানচেজকে ‘ইহুদিবিদ্বেষী এবং মিথ্যাবাদী’ আখ্যা দেন।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের আক্রমণে প্রায় ১ হাজার ২০০ ইসরায়েলি নিহত হওয়ার পর থেকে ইসরায়েলের অভিযানে ৬৭ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।
গাজায় এখনো প্রায় ৪৮ জন জিম্মি রয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ গত মাসে গাজায় দুর্ভিক্ষকে ‘মানবসৃষ্ট’ বলে উল্লেখ করেছে।
ইসরায়েলের সামরিক পদক্ষেপের কারণে দেশটি ক্রমশ আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, আর স্পেন ইউরোপে ইসরায়েলের সমালোচনায় অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সসহ কয়েকটি দেশ ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে।
ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট ইসরায়েলের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সীমিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। তবে ইউরোপ ইসরায়েলকে ঘিরে বিভক্ত। সীমিত নিষেধাজ্ঞা এবং নিন্দা তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি।
মাদ্রিদের মেয়র হোসে লুইস মার্টিনেজ-আলমেইদা এই ঘটনাকে রাজধানীর জন্য ‘দুঃখজনক দিন’ বলে অভিহিত করেছেন।
শেষ ধাপে এগিয়ে থাকা ডেনিশ সাইক্লিস্ট জোনাস ভিনগেগার্ডকে বিজয়ী ঘোষণা করা হলেও ঐতিহ্যবাহী পুরস্কার বিতরণী মঞ্চ বাতিল করা হয়। পরে দলগুলো ব্যক্তিগতভাবে এক অনানুষ্ঠানিক পুরস্কার বিতরণী আয়োজন করে।
ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেট ফ্রেডেরিকসেন বিক্ষোভকারীদের সমালোচনা করে বলেন, ‘সানচেজের উচিত ছিল প্রতিযোগিতার পরিবেশ নষ্ট না করে ক্রীড়াবিদদের প্রশংসা করা।’
ভুয়েলতা রেসের পরিচালক হ্যাভিয়ের গুইয়েন জানান, প্রতিযোগিতায় ইসরায়েলি দলকে থাকতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক সাইক্লিং ইউনিয়নের নিয়ম মেনে নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল প্রতিযোগিতাটি স্বাভাবিকভাবে শেষ করা, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি।’
গুইয়েন জানান, বিক্ষোভের কারণে ভবিষ্যতে ইসরায়েলি অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে খেলাধুলা আয়োজনের ওপর প্রভাব পড়তে পারে। আগামী বছর ‘ট্যুর দ্য ফ্রান্স’ বার্সেলোনা থেকে শুরু হওয়ার কথা। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ‘সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।’
