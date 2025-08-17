ইরাকের ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ, সরকার এবং জনগণের প্রতি সফলভাবে আরবাঈন অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ইরানি রাষ্ট্রদূতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

আহলে বাইত (আঃ) সংবাদ সংস্থা (আবনা)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরাকে নিযুক্ত ইরানি রাষ্ট্রদূত, "মুহাম্মদ কাজেম আল-সাদেগ," ইরাকিদের অতুলনীয় আতিথেয়তার প্রশংসা করে এই অনুষ্ঠানকে এই অঞ্চলের শত্রুদের বিরুদ্ধে ঐক্য ও প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং ইরানি তীর্থযাত্রীদের গৌরবময় ও সুশৃঙ্খল উপস্থিতির জন্যেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।
ইরাকের সরকারি সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, মুহাম্মদ কাজেম আল-সাদেগ তার বিবৃতিতে বলেছেন: "হোসাইন (আঃ)-এর প্রভুর নামে এবং 'هل من ناصر ینصرنی' (কেউ কি আছে যে আমাকে সাহায্য করবে?) আহ্বানে প্রেমীদের সাড়া দেওয়ার স্মৃতিতে, এবং সেই প্রতিশ্রুতি নবায়ন করে যা আমরা বিশ্বাস করি এবং যার উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি, যে প্রতিশ্রুতি আমরা আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে করেছি এবং হৃদয়ের ভাষা দিয়ে বলি: আমরা সেই প্রতিশ্রুতির উপর স্থির আছি যা আমরা করেছি।"
ইরানি রাষ্ট্রদূত এই বিবৃতিতে জোর দিয়ে বলেছেন: "কারবালায় পৌঁছানোর এই পথে, ভালোবাসা অর্থ খুঁজে পায় এবং আন্তরিকতা মূর্ত হয়। আরবাঈনের সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্যে, ইরাকের সন্তানদের পবিত্র হৃদয়ের চিত্রটি সবচেয়ে সুন্দর। আপনারাই মোকেবগুলোর মালিক, এই উজ্জ্বল পথের নম্র আয়োজক, এই পথই প্রতিশ্রুত মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের পথ। আপনারা শুধু আপনাদের ঘরের দরজা নয়, বরং আপনাদের হৃদয়ও তীর্থযাত্রীদের জন্য খুলে দিয়েছেন। এক টুকরো সাধারণ রুটি, এক গ্লাস জল এবং মাটির একটি মাদুর দিয়ে, কিন্তু ভালোবাসা ভরা হাত এবং স্বর্গীয় দৃষ্টি দিয়ে, আপনারা বিশ্বকে উদারতা, দয়া এবং ক্ষমার অর্থ শিখিয়েছেন।"
আল-সাদেগ আরও যোগ করেছেন: "আপনারা আমাদের শিখিয়েছেন যে হোসাইন (আঃ)-এর সেবা কোনো সীমা মানে না। হে সম্মানের সন্তানরা, আমরা আপনাদের কাছ থেকে ভালোবাসা এবং বন্ধুত্ব শিখেছি। আপনাদের হৃদয় হোসাইনি হয়ে গেছে এবং আপনারা সমগ্র হৃদয় দিয়ে, কোনো প্রতিদান বা প্রত্যাশা ছাড়াই, কোনো ভান ছাড়াই এবং বিরতিহীনভাবে, হোসাইন (আঃ)-এর তীর্থযাত্রীদের স্বাগত জানিয়েছেন। হৃদয়ের গভীর থেকে, চোখের জলের ভাষা দিয়ে এবং জ্ঞানের যুক্তি দিয়ে, আমরা বলি: হে ইরাকের জনগণ, আমরা আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। সর্বোচ্চ ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে সরকার ও জাতি, বিশেষ করে সাহসী উপজাতি, উদ্যমী তরুণ, জাইনাবি বোন এবং সমস্ত নিরাপত্তা বাহিনী, সেই জাগ্রত চোখগুলো যারা রাতকে দিনে পরিণত করে তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে এবং অন্ধকার, অজ্ঞতা ও বিদ্বেষের মেঘ সরিয়ে দিয়েছে।"
হে ইরাকের মহৎ জাতি, আমরা তোমাদের পায়ের নিচের মাটি চুম্বন করি কারণ তোমরা হোসাইন (আঃ)-এর পথ ফুল দিয়ে সাজিয়েছ। হোসাইন (আঃ)-এর দয়ার ভোজের এই আশ্চর্যজনক সংমিশ্রণ, যা উদারতা, আধ্যাত্মিকতা এবং প্রতিরোধে পূর্ণ, 'হায়হাত মিনাজ-জিল্লাহ' (অপমান থেকে দূরে) স্লোগানটি পুনরাবৃত্তি করে; একটি স্লোগান যা আজ এই অঞ্চলের আমাদের উম্মাহর শত্রুদের ভিত্তি কাঁপিয়ে দিয়েছে এবং জাতিগুলোর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির তাদের অক্ষমতা প্রকাশ করেছে, এবং ইনশাআল্লাহ, হোসাইন (আঃ)-এর আন্দোলনের উদাহরণ অনুসরণ করে, এই অঞ্চল থেকে অত্যাচার ও দখলের পতাকা সরিয়ে নেওয়া হবে।
তার বার্তার শেষে, ইরানি রাষ্ট্রদূত আরও বলেন, "আমি ইরানর প্রিয়, মূল্যবান এবং মহান জনগণের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাকে প্রয়োজনীয় মনে করি, যারা প্রজ্ঞা, জ্ঞান, মর্যাদা এবং শান্ততার সাথে সাইয়েদ-আল-শুহাদার এই মহান আরবাঈন মহাকাব্যে অংশ নিয়েছেন এবং ভ্রাতৃপ্রতিম ও বন্ধু দেশ, প্রিয় ইরাকের সমস্ত আইন ও রীতিনীতি মেনে চলেছেন, এবং তাদের উদ্দেশে বলি: আপনারা আমাদের গর্ব।"
