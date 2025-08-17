ইয়েমেন আবারও ইসরায়েলের বোমা হামলার শিকার / সানার দক্ষিণে ভয়াবহ বিস্ফোরণ

আহলে বাইত (আঃ) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (আবনা)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইয়েমেনের স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে যে আজ সকালে (রবিবার) দুটি শক্তিশালী বিস্ফোরণে ইয়েমেনের রাজধানী সানা শহর কেঁপে উঠেছে। স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে যে এই বিস্ফোরণগুলো সানার দক্ষিণে অবস্থিত "হাজিজ" বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ইসরায়েলি বিমান হামলার ফলে ঘটেছে।
রয়টার্স সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রত্যক্ষদর্শীরা নিশ্চিত করেছেন যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছে কমপক্ষে দুটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। সম্ভাব্য হতাহত বা ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে এখনও কোনো প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি।
ইয়েমেনের কর্মকর্তাদের প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ায়, আনসারুল্লাহ আন্দোলনের রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য "হিজাম আল-আসাদ" সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ একটি বার্তায় লিখেছেন: "অপরাধী এবং দেউলিয়া শত্রু কেবল পরিষেবা প্রতিষ্ঠান এবং বিদ্যুৎ ও জলের মতো বেসামরিক স্থানগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করছে।"
এটি ইয়েমেনে ইসরায়েলি বিমান হামলার একটি সাম্প্রতিকতম ঘটনা, যা জুলাই ২০২৪ সালে শুরু হয়েছিল এবং আল-হুদায়দা বন্দর ও সানা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করেছে।
এর বিপরীতে, গাজার সমর্থনে ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনী ইসরায়েলি লক্ষ্যবস্তু এবং লোহিত সাগরে এই শাসনের সাথে সম্পর্কিত জাহাজগুলোর বিরুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্র এবং আত্মঘাতী ড্রোন দিয়ে বারবার হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।
অন্যদিকে, গাজা যুদ্ধ, যা ৭ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে ইসরায়েল কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি সমর্থনে শুরু হয়েছিল, এখন পর্যন্ত ৬১,৮৯৭ এরও বেশি ফিলিস্তিনিকে শহীদ করেছে এবং কমপক্ষে ১৫৫,৬৬০ জনকে আহত করেছে। এই যুদ্ধের বেশিরভাগ শিকার শিশু এবং নারী। এছাড়াও, ৯,০০০ এরও বেশি নিখোঁজ, লক্ষ লক্ষ বাস্তুচ্যুত এবং অনাহারের কারণে শত শত মৃত্যুর ঘটনা, যার মধ্যে ১০০ জনেরও বেশি শিশু রয়েছে, রিপোর্ট করা হয়েছে।
