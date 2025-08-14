চল্লিশ দিন ধরে পৃথিবী ইমাম হুসাইন (আ.) ও তাঁর সঙ্গীদের শোকে শোকাহত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): "আরবাইন এমন একটি দিন, যেদিন কারবালার ভূমি লক্ষ লক্ষ প্রেমিকের মেজবান হয়। যেদিন অশ্রু প্রবাহিত হয় এবং হৃদয় অস্থির থাকে। যেদিন তীর্থযাত্রীরা পায়ে হেঁটে প্রেমের ভূমির দিকে রওনা হয় ইমাম হুসাইন (আ.)-এর সাথে অঙ্গীকার নবায়নের জন্য।
আরবাইন পদযাত্রা একটি আধ্যাত্মিক সফর, যেখানে তীর্থযাত্রীরা তাদের প্রতিপালক এবং ইমাম হুসাইন (আ.)-এর সাথে নিবেদন করে। তারা এই পথে কঠিনতার ভয় পায় না এবং প্রেম ও ভক্তি দিয়ে পথ অতিক্রম করে।
আরবাইন এমন একটি দিন, যা আশুরার মহাকাব্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যেদিন কারবালার বার্তা বিশ্ববাসীর কানে প্রতিধ্বনিত হয়। যেদিন তীর্থযাত্রীরা অশ্রু ও দীর্ঘশ্বাসে হুসাইন (আ.) ও তাঁর সঙ্গীদের মজলুমিয়াতকে স্মরণ করে।
আরবাইন এমন একটি দিন, যেদিন আমাদের এই বিশাল প্রেম ও ভক্তির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আমাদের উচিত নিজেদেরকে এই অফুরন্ত প্রেমের সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়া এবং এই মহৎ বরকত থেকে উপকৃত হওয়া।"
