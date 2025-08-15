  1. Home
সৈয়দপুরে পবিত্র আরবাইন পালিত হলো।

১৫ আগস্ট ২০২৫ - ০৩:৪৬
News ID: 1716880
সৈয়দপুরে পবিত্র আরবাইন পালিত হলো।

সৈয়দপুরে ইমাম হোসেন (আ.)-এর পবিত্র চেহেলূম উপলক্ষে শোক মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সৈয়দপুরে ইমাম হোসেন (আ.)-এর পবিত্র চেহলাম উপলক্ষে শোক মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।


, সৈয়দপুর শহরের পার্বতীপুর সড়কের আঞ্জুমান-এ-আব্বাসিয়া শিয়া মসজিদ থেকে জুমার নামাজের পর শোক মিছিলটি বের হয়।

মিছিলটি শহরের প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে। শোক মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা কালো পোশাক পরিধান করে এবং ইমাম হোসেন (আ.)-এর শাহাদাতের স্মরণে বিভিন্ন শ্লোগান দেন।

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা শিয়া মুসলমানরা মিছিলে যোগ দেন। মিছিলটি শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

শোক মিছিল শেষে কারবালার প্রান্তরে ইমাম হোসেন (আ.)-এর শাহাদাতের স্মরণে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

এই শোক মিছিলের মাধ্যমে সৈয়দপুরবাসী ইমাম হোসেন (আ.)-এর আত্মত্যাগকে স্মরণ করেন এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হন।

