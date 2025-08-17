  1. Home
কানাডায় ইসলামোফোবিয়া উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৭ আগস্ট ২০২৫ - ১৫:২৬
ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দলের গবেষণায় দেখা গেছে যে কানাডায় ইসলাম, আরব এবং ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি প্রচারণার কারণে গত দুই বছরে ইসলামোফোবিয়ার অপরাধ এবং কার্যকলাপ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ নাদিয়া হাসানের লেখা একটি প্রবন্ধ অনুসারে, ইসলামের শত্রুরা ইসলামোফোবিয়ার সৃষ্ট দিকগুলিকে কাজে লাগাচ্ছে এবং ফিলিস্তিনি-পন্থী যেকোনো কার্যকলাপকে পরিকল্পিতভাবে দমন করছে।

অটোয়ায় এক সংবাদ সম্মেলনে ডঃ হাসান বলেন: "২০২৩ সাল থেকে কানাডায় বর্ণবাদ এবং ইসলামোফোবিয়া খুবই তীব্র আকার ধারণ করেছে। ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক ডায়লগ জানিয়েছে যে, এই বছরের ২৯শে অক্টোবর পর্যন্ত, পোস্ট এবং বক্তৃতার সংখ্যা ৪২২% বৃদ্ধি পেয়েছে।"

কানাডা জুড়ে অনেক অভিযোগ পাওয়া গেছে, উদাহরণস্বরূপ, অটোয়ার একজন মুসলিম মহিলা অভিযোগ করেছেন যে একজন পুরুষ তার উপর আক্রমণ করেছে এবং ফিলিস্তিনপন্থী সমাবেশে থাকাকালীন জোরপূর্বক তার হিজাব খুলে ফেলেছে।

ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে এমন একটি জায়গা তৈরি করার আহ্বান জানাচ্ছে যেখানে শিক্ষার্থীরা ভয় ছাড়াই ফিলিস্তিনি ইস্যুতে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারবে এবং মিডিয়া বা তাদের কণ্ঠস্বর দমন করবে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এমন পরিবেশ প্রদান করবে যেখানে শিক্ষার্থীরা ভয় ছাড়াই ফিলিস্তিনি ইস্যুতে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারবে।

