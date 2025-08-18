'বৃহত্তর ইসরায়েল'-এর ধারণাটি অঞ্চল এবং বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য এক বিশাল বিপদ সৃষ্টি করে।

আহলুলবায়ত নিউজ এজেন্সি (ABNA) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গাজা শহর থেকে বাসিন্দাদের উচ্ছেদ এবং অসহায় বাসিন্দা ও শরণার্থীদের বারবার বাস্তুচ্যুত করার জায়নবাদী শাসনের সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানায় এবং এই ভয়ানক যুদ্ধাপরাধের মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও মুসলিম দেশগুলোর দায়িত্বের ওপর জোর দেয়।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে: "দখলদার শাসনের দ্বারা গাজা শহরের বাসিন্দাদের জোরপূর্বক স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত, যারা প্রায় দুই বছর ধরে সবচেয়ে তীব্র বোমা হামলার শিকার হয়েছে এবং গত ৫ মাস ধরে দখলদার শাসনের দ্বারা চাপানো ক্ষুধার সম্মুখীন হয়েছে, তা যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি স্পষ্ট উদাহরণ। এর উদ্দেশ্য গণহত্যা এবং ফিলিস্তিনকে একটি জাতি ও পরিচয় হিসাবে মুছে ফেলার পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। নিঃসন্দেহে, এই সিদ্ধান্ত জায়নবাদী শাসনের অপরাধী নেতাদের শাস্তিমুক্তির ফল, যা এই শাসনের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কিছু ইউরোপীয় দেশের ব্যাপক সামরিক ও রাজনৈতিক সমর্থনের এবং এই শাসনের নেতাদের জবাবদিহি করার জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ এবং আন্তর্জাতিক আদালতের যে কোনও গুরুতর পদক্ষেপকে বাধা দেওয়ার ফল।"
গাজা শহরের বাসিন্দাদের জোরপূর্বক স্থানান্তরের জায়নবাদী শাসনের অপরাধের সমসাময়িকতা, যা এই অঞ্চলের ফিলিস্তিনিদের চেহারা এবং জাতীয় পরিচয় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার এবং ফিলিস্তিনিদের গণহত্যার পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত, জায়নবাদী শাসনের প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধত এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক দাবির সাথে মিলে যায়, যিনি 'বৃহত্তর ইসরায়েল'-এর ধারণাটি গঠনের চেষ্টা করছেন - যা ইসলামিক-আরব ভূখণ্ডের একটি বিশাল অংশকে অন্তর্ভুক্ত করে - এটি দখলদার জায়নবাদী শাসনের ক্ষমতা-লোভী প্রকৃতি এবং এই শাসন অঞ্চল এবং বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য যে বিশাল বিপদ সৃষ্টি করেছে তা প্রমাণ করে।
ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান গাজা শহরের বাসিন্দাদের এই অঞ্চলের দক্ষিণে স্থানান্তরের অজুহাতে জায়নবাদী শাসনের দ্বারা গণহত্যা এবং আরও অপরাধ করার ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সতর্ক করে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোর ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও গণহত্যা বন্ধ করার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয় এবং উল্লেখ করে যে বর্ণবাদী জায়নবাদী শাসনের লাগামহীন অত্যাচার ও বর্বরতার প্রতি উদাসীনতা ও নিষ্ক্রিয়তা এই শাসনকে অপরাধ এবং অপরাধমূলক বিস্তার চালিয়ে যাওয়ার জন্য আরও লোভী করে তুলবে।
Your Comment