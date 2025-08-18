  1. Home
ব্রাজিল কি ফিলিস্তিনি সমর্থকদের দলে যোগদানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন?

১৮ আগস্ট ২০২৫ - ১৫:৪৪
News ID: 1718034
সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি অভিযোগের সমর্থকদের তালিকায় যোগ দিয়েছে। এই অভিযোগের মাধ্যমে ইসরায়েলের অপরাধ নিয়ে বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ অত্যন্ত গুরুতর হয়ে উঠেছে বলে ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাউরো ভিয়েরা এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে ব্রাজিল বর্তমানে ইসরায়েলি অপরাধের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার অভিযোগে যোগদানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করছে।

তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন যে ব্রাজিল গাজা যুদ্ধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং যুদ্ধবিরতি অর্জনের জন্য কয়েক মাস ধরে চেষ্টা করেছে, কিন্তু ইসরায়েলি পক্ষ কেবল সহিংসতা বৃদ্ধিতেই সন্তুষ্ট ছিল এবং সহিংসতার এই বৃদ্ধি লুলা সরকারকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতের পদক্ষেপে আরও সিদ্ধান্তমূলক আইনি অবস্থান নিতে বাধ্য করেছে।

ব্রাজিল হল ষষ্ঠ ল্যাটিন আমেরিকার দেশ যারা এই মামলার সমর্থকদের তালিকায় যোগ দিয়েছে, যেখানে গাজা যুদ্ধ এবং ইহুদিবাদী সরকারের নির্বিচার হত্যাকাণ্ড মোকাবেলায় আইনি চ্যানেল এবং আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। এই ঘটনাটি ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে নৈতিক কূটনীতির ক্রমবর্ধমান প্রবণতা চিহ্নিত করে।

