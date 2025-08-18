এবার বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে জামায়াত

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সোমবার এক বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকায় শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশের কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে আগামীকাল মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকাল ৫টায় রাজধানীর বিজয়নগরের পানির ট্যাংক এলাকায় এক শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। কেন্দ্রীয় ও মহানগরীর নেতারা গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখবেন।
‘জুলাই জাতীয় ঘোষণাপত্র’ ও ‘জুলাই জাতীয় সনদ’-এর আইনগত স্বীকৃতি প্রদান এবং এ সনদের ভিত্তিতে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের দাবিতে এ কর্মসূচি পালিত হবে।
আগামী সংসদ নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হয় সে লক্ষ্যে এ কর্মসূচিকে সফল করার জন্য ঢাকা মহানগরী জামায়াতে ইসলামীর সর্বস্তরের জনশক্তি ও মহানগরবাসীর প্রতি শান্তিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে।
উল্লেখ্য, এর আগে রোববার (১০ আগস্ট) সংসদের উচ্চকক্ষ এবং নিম্নকক্ষে ‘পিআর’ পদ্ধতি চালুর দাবিতে আন্দোলন করা হবে বলে সিইসিকে জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর নেতারা। সেদিন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের।
তিনি বলেছেন, আমাদের কিছু বাড়তি পলিটিক্যাল দাবি আছে। যেটা সংসদে আমরা একটি অংশে একমত হয়েছি, সেটা হচ্ছে পিআর আপার হাউসে (উচ্চকক্ষ)। কিন্তু আমাদের দাবি হচ্ছে, পিআর টোটাল। আপার হাউস অ্যান্ড লোয়ার হাউস বোথ এবং সেই ইস্যুতে আমরা আন্দোলন করব।
Your Comment