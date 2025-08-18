  1. Home
শেখ জাকজাকি আরবাইনের জন্য নাইজেরিয়ান তীর্থযাত্রীদের স্বাগত জানিয়েছেন।

১৮ আগস্ট ২০২৫ - ১৫:৩৪
নাইজেরিয়ার ইসলামী নেতা ইব্রাহিম জাকজাকি, কারবালার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে, ইমাম হুসেনের আরবাইনের দিনগুলিতে কারবালা যাওয়ার পরিকল্পনাকারী সমস্ত নাইজেরিয়ান তীর্থযাত্রীদের সাথে দেখা করেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নাইজেরিয়ার ইসলামী আন্দোলনের নেতা শেখ ইব্রাহিম জাকজাকি নাইজেরিয়ান আরবাইন তীর্থযাত্রীদের স্বাগত জানান এবং ৮ই সফরের ভাষণে আরবাইন মিছিলের গুরুত্বের উপর জোর দেন এবং বলেন যে, নাজাফ থেকে কারবালা যাওয়ার পথে এই মহান সমাবেশ ইমাম হুসাইন (আ.) এবং অতীতের (আ.) মানুষের শিক্ষার ফল।

তিনি কারবালার ঘটনা সম্পর্কে আরও বলেন: উমাইয়া, ইয়াজিদ এবং তাদের অনুসারীদের মধ্যে শত্রুতা কখনও শিয়া এবং তাদের প্রেমিকদের হৃদয়ে আহলে বাইত (আঃ)-এর প্রতি ভালোবাসা কমাতে পারেনি। শেখ জাকজাকি বলেন: ইতিহাসে যারা গণহত্যা করে তারা চিরকাল অভিশপ্ত, সুদূর অতীতে এই জঘন্য কাজ করা ফেরাউন থেকে শুরু করে আজকের অপরাধীরা পর্যন্ত।

পরিশেষে, ইসলামী আন্দোলনের নেতা প্রার্থনা করেন যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ যেন এই যাত্রা তীর্থযাত্রীদের জন্য নিরাপদ করেন, ইনশাআল্লাহ।

