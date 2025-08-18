নবীহ বেরি: অস্ত্রের একচেটিয়া অধিকার সংক্রান্ত লেবানন সরকারের প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নযোগ্য নয়

আহলুলবায়ত নিউজ এজেন্সি (ABNA) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, লেবাননের পার্লামেন্টের স্পিকার নবীহ বেরি "আল-আরাবিয়া" নেটওয়ার্কের সাথে এক সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন যে তিনি অস্ত্রের একচেটিয়া অধিকার সংক্রান্ত সরকারের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলোচনার আহ্বান জানাবেন এবং জোর দিয়েছেন যে অস্ত্রের একচেটিয়া অধিকার সম্পর্কে সরকারের প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নযোগ্য নয়।
নবীহ বেরি আরও বলেন, তিনি মার্কিন দূত টম বারাকের সাথে একটি বৈঠক করবেন, তবে তিনি নিজে তাকে কোনো প্রস্তাব দেবেন না।
তিনি আরও স্পষ্ট করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত জায়নবাদী শাসন তার প্রতিশ্রুতি এবং যুদ্ধবিরতি সম্পর্কিত চুক্তি বাস্তবায়নে অস্বীকার করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত হিজবুল্লাহ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা যাবে না।
লেবাননের পার্লামেন্টের স্পিকার আরও উল্লেখ করেন যে যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার পর থেকে হিজবুল্লাহ একটিও গুলি চালায়নি, অন্যদিকে জায়নবাদী শাসন তার আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।
নবীহ বেরি আরও জোর দিয়ে বলেন যে গৃহযুদ্ধ বা অভ্যন্তরীণ শান্তির জন্য কোনো হুমকির কোনো আশঙ্কা নেই।
এর আগে, লেবাননের পার্লামেন্টের স্পিকার এক বক্তব্যে সমগ্র দেশের বিরুদ্ধে জায়নবাদী শাসন এবং তার পরিকল্পনার মোকাবিলায় মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন, প্রতিরোধের অস্ত্রের বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তের সাথে তার বিরোধিতার ঘোষণা করেছিলেন এবং সতর্ক করেছিলেন যে অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ দখলদার শাসনের আগ্রাসনের মোকাবিলায় অগ্রাধিকারের স্থান দখল করা উচিত নয়।
হিজবুল্লাহর ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল "নঈম কাসেম"ও অস্ত্রের বিষয়ে লেবাননের অভ্যন্তরীণ বিতর্কে জায়নবাদী শাসনের কোনো হস্তক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে "হিজবুল্লাহ তার অস্ত্র ইসরায়েলি শত্রুকে হস্তান্তর করবে না।"
এই মন্তব্যগুলি এমন পরিস্থিতিতে এসেছে যখন লেবানন এখনও রাজনৈতিক এবং নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।
এই প্রসঙ্গে, লেবাননের রাজনৈতিক মহল মার্কিন দূত এবং পশ্চিম এশিয়ার জন্য মার্কিন বিশেষ দূতের উপ-দূতের বৈরুতে আগমনের অপেক্ষায় রয়েছে। এই সফরটি অস্ত্রের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কিত পরিকল্পনার বিষয়ে নতুন ধারণা নিয়ে আসছে।
