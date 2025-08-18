  1. Home
ফিলিস্তিনিদের নির্যাতন করার জন্য অনাহার একটি হাতিয়ার

১৮ আগস্ট ২০২৫ - ১৩:০৯
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জোর দিয়ে বলেছে: গত ২২ মাসে ইসরায়েলি শাসনের পদক্ষেপ, যার মধ্যে গাজা উপত্যকার অবরোধ এবং এর বাসিন্দাদের মৌলিক প্রয়োজন থেকে ব্যাপকভাবে বঞ্চিত করা অন্তর্ভুক্ত, ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে পদ্ধতিগত নির্যাতন এবং ইচ্ছাকৃত অনাহারের একটি অংশের প্রতিচ্ছবি।

আহলুলবায়ত নিউজ এজেন্সি (ABNA) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জোর দিয়ে বলেছে যে গত ২২ মাসে "ইসরায়েল" এর নীতিগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে ফিলিস্তিনিদের ধ্বংস করার লক্ষ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং এটি তাদের বিরুদ্ধে "চলমান গণহত্যার অপরাধের" একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-এর গবেষণা বিভাগের সিনিয়র পরিচালক এরিকা গেভারা বলেন: "আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা আসলে ইসরায়েলি শাসনকে ফিলিস্তিনিদের নির্যাতন করার এবং গত কয়েক দশক ধরে প্রায় সম্পূর্ণ দায়মুক্তি ভোগ করার অনুমতি দিয়েছে।"

তিনি গাজার অবরোধ অবিলম্বে এবং নিঃশর্তভাবে তুলে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এবং একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠা এবং এই অঞ্চলের দখল অব্যাহত রাখা বা সামরিক আক্রমণ বাড়ানোর যেকোনো পরিকল্পনা বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন।

