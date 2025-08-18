ফিলিস্তিনিদের নির্যাতন করার জন্য অনাহার একটি হাতিয়ার

আহলুলবায়ত নিউজ এজেন্সি (ABNA) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জোর দিয়ে বলেছে যে গত ২২ মাসে "ইসরায়েল" এর নীতিগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে ফিলিস্তিনিদের ধ্বংস করার লক্ষ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং এটি তাদের বিরুদ্ধে "চলমান গণহত্যার অপরাধের" একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-এর গবেষণা বিভাগের সিনিয়র পরিচালক এরিকা গেভারা বলেন: "আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা আসলে ইসরায়েলি শাসনকে ফিলিস্তিনিদের নির্যাতন করার এবং গত কয়েক দশক ধরে প্রায় সম্পূর্ণ দায়মুক্তি ভোগ করার অনুমতি দিয়েছে।"
তিনি গাজার অবরোধ অবিলম্বে এবং নিঃশর্তভাবে তুলে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এবং একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠা এবং এই অঞ্চলের দখল অব্যাহত রাখা বা সামরিক আক্রমণ বাড়ানোর যেকোনো পরিকল্পনা বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন।
