সেপ্টেম্বরে বাগদাদ থেকে ইরবিলে মার্কিন বাহিনীর পূর্ণাঙ্গ প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শুরু

আহলুলবায়ত আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (ABNA) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, একটি ইরাকি সরকারি সূত্র ঘোষণা করেছে যে মার্কিন বাহিনী আগামী সেপ্টেম্বর (২০২৫) থেকে বাগদাদ থেকে তাদের পূর্ণাঙ্গ প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শুরু করবে এবং ইরাকের কুর্দিস্তান অঞ্চলের রাজধানী ইরবিলের দিকে স্থানান্তরিত হবে।
আল-সুমারিয়া নিউজ এই সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে আন্তর্জাতিক জোট বাহিনী আইন আল-আসাদ ঘাঁটি, বাগদাদ বিমানবন্দর এবং যৌথ অভিযান কমান্ডের সদর দফতর ছেড়ে ইরবিলে স্থানান্তরিত হবে।
সূত্রটি ব্যাখ্যা করেছে যে বাহিনী প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া সেপ্টেম্বরে সংঘটিত হবে এবং বাগদাদ ও ওয়াশিংটনের মধ্যে একটি চুক্তির কাঠামোর মধ্যে এটি বাস্তবায়িত হবে।
তিনি আরও বলেন যে মার্কিন সামরিক প্রশিক্ষকরা ইরাকে থাকবেন এবং তাদের উপস্থিতি জোট বাহিনীর প্রত্যাহারের সাথে সম্পর্কিত নয়।
আল-সুমারিয়া নিউজ আরও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে এর আগেও ইরাকের পশ্চিমে আইন আল-আসাদ ঘাঁটি থেকে মার্কিন সরঞ্জাম স্থানান্তর শুরু হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়েছিল। এই পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক জোটের মিশন শেষ করার জন্য বাগদাদ ও ওয়াশিংটনের মধ্যে চুক্তির অংশ। এই চুক্তি অনুযায়ী, মার্কিন বাহিনী ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কেবল ইরবিল এবং উত্তর ইরাকে থাকবে।
উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের জানুয়ারী মাসে ইরাক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক জোটের মধ্যে একটি যৌথ উচ্চ সামরিক কমিটি গঠিত হয়েছিল যাতে আইএস-এর বিরুদ্ধে জোটের মিশন পর্যালোচনা করা যায়।
ইরাকের প্রধানমন্ত্রীর মিডিয়া অফিসের সেই সময়ে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জোর দেওয়া হয়েছিল: "আইএস-এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জোটের সামরিক মিশনের সমাপ্তি, এটি শুরু হওয়ার এক দশক পর এবং ইরাকি নিরাপত্তা ও সামরিক বাহিনীর সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে বড় অর্জন অর্জনের পর, সামরিক বিশেষজ্ঞদের উপর ন্যস্ত থাকবে।"
