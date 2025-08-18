  1. Home
টেক্সাস রাজ্যের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার ইসলাম-বিরোধী বার্তার বিরুদ্ধে সমালোচনা

১৮ আগস্ট ২০২৫ - ১৩:১০
টেক্সাসের ফিউনারেল সার্ভিস কমিশনের প্রধান ইস্ট প্লানো মসজিদের একটি মামলার শুনানির সময় ইসলাম-বিদ্বেষী বার্তা পাঠানোর কারণে সমালোচনার মুখে পড়েছেন।

আহলুলবায়ত আন্তর্জাতিক নিউজ এজেন্সি (ABNA) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, টেক্সাসের ফিউনারেল সার্ভিস কমিশনের প্রধান ইস্ট প্লানো মসজিদের একটি মামলার শুনানির সময় ইসলাম-বিদ্বেষী বার্তা পাঠানোর কারণে সমালোচনার মুখে পড়েছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে কমিশনের প্রধান ক্রিস্টিন টিপস, তৎকালীন নির্বাহী পরিচালক স্কট বিংগামানের সাথে তার চিঠিপত্রে, একটি জায়নবাদী শাসন-সমর্থক চরমপন্থী নেটওয়ার্কের ছবি পাঠিয়েছিলেন, যা কোরআনকে একটি সহিংস এবং অমুসলিমদের জন্য হুমকি হিসেবে উপস্থাপন করে। তিনি একজন কট্টর ইউটিউবারের একটি ভিডিওও পাঠিয়েছিলেন, যিনি ইস্ট প্লানো মসজিদকে আমেরিকান সমাজের জন্য হুমকি হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন।

এই বার্তাগুলি এমন সময়ে পাঠানো হয়েছিল যখন উল্লিখিত কমিশন মসজিদটির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ পর্যালোচনা করছিল। অবশেষে, এই ইসলামিক কেন্দ্রটি সমস্ত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পায়।

একটি বার্তায়, কমিশনের তৎকালীন নির্বাহী পরিচালক বিংগামান ইসলাম-বিরোধী বিষয়বস্তুর প্রতিক্রিয়ায় লিখেছিলেন: "ঘৃণা শেখানো হলে ধৈর্য রাখা কঠিন।" টিপস জবাবে লিখেছিলেন: "আমি একমত!"

এই চিঠিপত্র প্রকাশের ফলে এখন টেক্সাসের এই সরকারি কমিশনের নিরপেক্ষতা এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। মুসলিম কর্মীরা এই পদক্ষেপকে বৈষম্য হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং ঘটনাটির স্বচ্ছ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

