মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি মসজিদের সামনে ঘটা ঘটনাকে ধর্মীয় ঘৃণা সম্পর্কিত অপরাধ হিসেবে তদন্তের দাবি

আহলুলবায়ত আন্তর্জাতিক নিউজ এজেন্সি (ABNA) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, আমেরিকান-ইসলামিক সম্পর্ক পরিষদ, কানেকটিকাট শাখা (CAIR-CT) এই রাজ্যের কর্তৃপক্ষকে স্ট্যামফোর্ড শহরের একটি মসজিদের সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনাটিকে ধর্মীয় ঘৃণা সম্পর্কিত অপরাধ হিসেবে তদন্ত করার জন্য অনুরোধ করেছে।
এই সংস্থার মতে, গত পরশু একজন ব্যক্তি স্ট্যামফোর্ডের নিউ ইয়র্ক ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সামনে তার গাড়ি থামিয়ে নামাজ থেকে ফিরে আসা পরিবারগুলির উদ্দেশ্যে ইসলাম-বিরোধী স্লোগান এবং ইসলাম ধর্মের নবী (সা.) এর প্রতি অপমানজনক মন্তব্য করেন। এই আচরণ, যা শিশুদের উপস্থিতিতেও করা হয়েছিল, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করার জন্য একটি "লক্ষ্যযুক্ত মৌখিক আক্রমণ" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
এক বিবৃতিতে, CAIR-CT স্থানীয় মসজিদগুলির আশেপাশে পুলিশের টহল বাড়ানোর এবং জনগণকে অনুরূপ ঘটনাগুলি রিপোর্ট করার জন্য উৎসাহিত করার আহ্বান জানিয়েছে। এই পরিষদ জোর দিয়ে বলেছে যে এই ধরনের আচরণ মুসলিমদের নিরাপত্তা এবং শান্তিকে হুমকির মুখে ফেলে।
স্ট্যামফোর্ডের ডেপুটি পুলিশ প্রধান ঘোষণা করেছেন যে এই ঘটনাটি রবিবার রিপোর্ট করা হয়েছে এবং এটি গুরুতর অপরাধ ইউনিটের কাছে পাঠানো হয়েছে। তার মতে, কর্মকর্তারা রেকর্ড করা ফুটেজগুলি পর্যালোচনা করছেন এবং সাক্ষীদের সাথে কথা বলছেন, এবং তদন্ত গুরুত্ব সহকারে চলছে।
Your Comment