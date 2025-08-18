'বৃহত্তর ইসরায়েল' গঠনের বিভ্রমের প্রতি আল-আজহারের প্রতিক্রিয়া

আহলুলবায়ত নিউজ এজেন্সি (ABNA) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, মিশরের আল-আজহার ইনস্টিটিউট জায়নবাদী শাসনের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর 'বৃহত্তর ইসরায়েল' সম্পর্কিত মন্তব্যগুলির নিন্দা করেছে এবং এই ধরনের বক্তব্যকে "বিভ্রম" এবং "উস্কানিমূলক কথা" হিসাবে বর্ণনা করেছে।
আরবি 21-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই ইনস্টিটিউট এক্স মেসেঞ্জারে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে যে, আল-আজহার দখলদার শাসনের কর্মকর্তাদের 'বৃহত্তর ইসরায়েল' এর বিভ্রম সম্পর্কিত উস্কানিমূলক এবং অগ্রহণযোগ্য মন্তব্যগুলির তীব্র ভাষায় নিন্দা করে। এই ধরনের কথা দখলদারী মানসিকতার গভীর মূলের প্রতিফলন।
আল-আজহার জোর দিয়েছে যে এই ধরনের কথা দখলদারদের চরমপন্থী আকাঙ্ক্ষা এবং এই অঞ্চলের দেশগুলির সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করার এবং ফিলিস্তিনের অবশিষ্ট অংশ গিলে ফেলার উদ্দেশ্য প্রমাণ করে।
আল-আজহার এই বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে যে এই রাজনৈতিক বিভ্রমগুলি বাস্তবতা পরিবর্তন করবে না এবং এটি গাজায় দখলদারদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ, গণহত্যা এবং জাতিগত নির্মূল থেকে মনোযোগ সরানোর জন্য একটি চেষ্টা এবং কিছু নয়, যার লক্ষ্য হল ফিলিস্তিনকে বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুছে ফেলা। এছাড়াও, এই বিভ্রমগুলি ফিলিস্তিনি মাটির এক ইঞ্চিও দখল করার জন্য দখলদারদের বৈধতা দেবে না। ফিলিস্তিন একটি সম্পূর্ণরূপে আরব-ইসলামিক ভূমি, যার বাস্তবতা পরিবর্তন করা সহজ নয়।
আল-আজহার ইনস্টিটিউট দখলদারদের দ্বারা মাঝে মাঝে এই অঞ্চলের দেশ ও জাতিগুলির দৃঢ়তা পরীক্ষা করার জন্য প্রকাশ করা চরমপন্থী ধর্মীয় আখ্যানগুলির সাথে তার কঠোর বিরোধিতার ঘোষণা করে, আরব এবং ইসলামিক উম্মাহকে এই বুলিংয়ের বিরুদ্ধে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে, যা দেশগুলির অখণ্ডতা এবং অঞ্চলের স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলে।
গত সপ্তাহে, নেতানিয়াহু একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে তিনি একটি ঐতিহাসিক এবং আধ্যাত্মিক মিশন পরিচালনা করছেন এবং 'বৃহত্তর ইসরায়েল' এর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সংযুক্ত আছেন।
