ইয়েমেনের প্রতি আমেরিকানদের ভয়: "আমরা ছিলাম না!"

আবনা নিউজ এজেন্সির আল-মাসিরাহর বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আল-মনিটরকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এক মার্কিন কর্মকর্তা জোর দিয়ে বলেছেন: "সানার দক্ষিণে বিদ্যুৎকেন্দ্রে সাম্প্রতিক হামলার সময় পেন্টাগন তেল আবিবকে কোনো গোয়েন্দা বা লজিস্টিক সহায়তা দেয়নি।"
তিনি আরও বলেন: "আমরা ইয়েমেনিদেরকে যুদ্ধবিরতি চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো কারণ দিতে চাই না।"
এই মার্কিন কর্মকর্তা বলেন: "আমেরিকান জাহাজগুলো ইসরায়েলের দিকে ছোড়া ইয়েমেনি ক্ষেপণাস্ত্রগুলো প্রতিহত করেছে, কিন্তু এই দেশটির বিরুদ্ধে হামলায় তারা জড়িত ছিল না।"
তিনি স্বীকার করেন: "ইয়েমেনিরা লোহিত সাগরের মাধ্যমে জায়নবাদী শাসনের বিরুদ্ধে একটি কার্যকর অবরোধ আরোপ করেছে।"
উল্লেখ্য, ইয়েমেনের উপর হামলা ব্যর্থ হওয়ার পর এবং এই দেশটির সামরিক শক্তি দেখে আমেরিকানরা সানার সাথে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি করার ঘোষণা দেয়।
