কোমের গিনি-বিসাউয়ের শিক্ষার্থীরা প্রয়াত শেখ বোবাকার সাইদির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আরবাইনের দিনগুলির সাথে মিল রেখে, গিনি-বিসাউয়ের একদল ছাত্র, তাদের প্রয়াত শিক্ষক শেখ বোবাকার সাইদির স্মৃতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে, কোমে তার মেয়ের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন, তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং এই দেশে ইসলাম ধর্মের বিকাশের জন্য তার দশকের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।
এই সমাবেশে, যা ফাতিহা তেলাওয়াত এবং আল্লাহর কালামের আয়াত দিয়ে সজ্জিত ছিল, গিনি-বিসাউতে আহলে বাইত (আ.) ধর্মের আগমনের ইতিহাস এবং ইসলামী ধর্মপ্রচারক ও গোষ্ঠীগুলির প্রতি উপদেশ সম্পর্কিত মৃত ব্যক্তির বক্তব্যের একটি ভিডিও প্রদর্শনের পর, হুসাইন আসাদি মরহুম বোবাকার সাইদীর স্মৃতির কথা উল্লেখ করে তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য যেমন আন্তরিকতা, ধার্মিকতা, জ্ঞান অর্জনের লোভ এবং অঞ্চলে খাঁটি ইসলামী সংস্কৃতির প্রসারের কথা তুলে ধরেন।
এছাড়াও, গিনি-বিসাউয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্বকারী ইদ্রিস গানো এবং ওমর এম্বালো তাদের মতামত প্রকাশ করেন। ইমাম হুসাইন (আ.)-এর জিয়ারতের মাধ্যমে সমাবেশটি শেষ হয়।
