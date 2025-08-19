  1. Home
  2. সেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

ভবিষ্যৎ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের জন্য আসছে নতুন সংবিধান

১৯ আগস্ট ২০২৫ - ১৮:১২
News ID: 1718455
ভবিষ্যৎ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের জন্য আসছে নতুন সংবিধান

মধ্যপ্রাচ্যে ভবিষ্যৎ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান প্রণয়নের পদক্ষেপ নিচ্ছে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ (পিএ)।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):গতকাল সোমবার (১৮ আগস্ট) ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের মাহমুদ আব্বাস একটি ডিক্রি জারি করে সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠনের ঘোষণা দেন। 

প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়, ওই কমিটিতে জাতীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বদের পাশাপাশি আইন ও সংবিধান বিশেষজ্ঞরা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন, যেখানে নাগরিক সমাজ ও লিঙ্গ সমতার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হবে।

বিশ্লেষকদের মতে, পদক্ষেপটি এমন সময়ে নেওয়া হলো যখন কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সেপ্টেম্বর অধিবেশনে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বাধীন একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha