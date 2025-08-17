  1. Home
  2. সেবা
  3. সম্মেলন বিষয়ক সংবাদ

বাংলাদেশের জন্য এক গৌরবময় মুহূর্ত সৃষ্টি হলো পবিত্র কারবালায়।

১৮ আগস্ট ২০২৫ - ০২:৫৫
News ID: 1717765
বাংলাদেশের জন্য এক গৌরবময় মুহূর্ত সৃষ্টি হলো পবিত্র কারবালায়।

হোসাইনি ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব আজহার হোসেন সিবতে কারবালায় অনুষ্ঠিত ৪র্থ বার্ষিক আরবাঈন গ্লোবাল নেটওয়ার্ক ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশকে মর্যাদার সঙ্গে উপস্থাপন করেছন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কারবালায় অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে বিশ্বখ্যাত ইসলামিক স্কলার, বিশিষ্ট কমিউনিটি লিডার ও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

আলোচনায় আরবাঈনের শিক্ষা, কারবালার চেতনা এবং মুসলিম সমাজের কল্যাণে যৌথ প্রচেষ্টার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

اظهر-حسین2.jpg

সভাপতি আজহার হোসেন সিবতে এ আয়োজনে বক্তব্য প্রদানকালে বাংলাদেশের ই সলামী ঐতিহ্য, জনসচেতনতা এবং সামাজিক কল্যাণমূলক কার্যক্রমের দিকগুলো তুলে ধরেন। তাঁর এই অংশগ্রহণকে বাংলাদেশি প্রবাসী এবং দেশবাসীর জন্য এক সম্মানজনক অর্জন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

اظهر-حسین.jpg

এই মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক আয়োজনে তিনি সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে হোসাইনি ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এটি পুরো বাংলাদেশের জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। সকলকে দেশের কল্যাণে একসঙ্গে কাজ করে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। 

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha