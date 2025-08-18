লেবানন সরকারের বিরুদ্ধে শেখ নাইম কাসেমের সিদ্ধান্তমূলক বক্তব্য।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শেখ নাইম কাসেম তার সাম্প্রতিক বক্তৃতায় লেবানন সরকারের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে নীরবতা অবসান করে দৃঢ় সুরে বলেন এবং এই দেশকে হুমকির মুখে ফেলে দেওয়া মহা বিপদ ব্যাখ্যা করার সময়, তিনি প্রতিরোধের একটি স্পষ্ট সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করেন, এই বলে যে শত্রু যুদ্ধে যা অর্জন করতে পারেনি, তা রাজনৈতিক চাপের মাধ্যমে তারা অর্জন করতে পারবে না।
লেবাননের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এবং প্রতিরোধকে নিরস্ত্র করার জন্য আমেরিকান-ইহুদিবাদী নির্দেশের কাছে দেশটির সরকারের আত্মসমর্পণের আলোকে, হিজবুল্লাহর মহাসচিব শেখ নাইম কাসেমের সাম্প্রতিক বক্তৃতায় লেবানন যে সংবেদনশীল রাজনৈতিক পর্যায়ের সম্মুখীন হচ্ছে তার প্রকৃতি সম্পর্কে তার গভীর সচেতনতা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে
এবং এই দেশের সরকার যে পথটি নিয়েছে তা হল জাতীয় প্রতিরক্ষা লাইন থেকে বিচ্যুতি এবং একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক পথে প্রবেশ করা যার পরিণতি যুদ্ধের চেয়ে কম নয় এবং অভ্যন্তরীণ পতন এবং বিচ্ছিন্নতার দিকে পরিচালিত করবে; এমন কিছু যা ইহুদিবাদী শত্রু গত কয়েক দশক ধরে অর্জন করতে পারেনি, এবং আজ লেবাননের সরকার দখলদারদের বিনামূল্যে এই উপহার দেওয়ার চেষ্টা করছে।
