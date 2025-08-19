আমিরাতের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে জায়নবাদী প্রতিনিধি দলের গোপন বৈঠক

আহল আল-বাইত (আ.) নিউজ এজেন্সি - আবনার প্রতিবেদন অনুসারে, সংবাদ সূত্র জানিয়েছে যে সম্প্রতি জায়নবাদী শাসনের কৌশলগত বিষয়ক মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল গোপনে সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেছে এবং এর রাষ্ট্রপতির সঙ্গে একটি বৈঠক করেছে।
জায়নবাদী চ্যানেল কান-এর বরাত দিয়ে জানা গেছে, ইসরায়েলের কৌশলগত বিষয়ক মন্ত্রী রন ডার্মারের নেতৃত্বে একটি জায়নবাদী প্রতিনিধি দল গোপনে সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেছে এবং দেশটির রাষ্ট্রপতি শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদের সঙ্গে দেখা করেছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৈঠকে গাজার ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়েছে।
এর আগে, জায়নবাদী শাসনের বিরোধী দলীয় নেতা ইয়াইর লাপিডও সংক্ষিপ্ত সফরে আবুধাবি গিয়েছিলেন এবং শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ এবং দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ বিন জায়েদের সঙ্গে দেখা ও কথা বলেছিলেন।
লাপিডের জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রপতির প্রাসাদে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকগুলোতে উভয় পক্ষ আঞ্চলিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেছে এবং গাজায় আটক সকল জায়নবাদী বন্দীকে ফিরিয়ে আনার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে।
এদিকে, অবহিত সূত্রগুলো সম্প্রতি নিশ্চিত করেছে যে মিশরীয় পক্ষ গাজার যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য একটি নতুন প্রস্তাব পেশ করেছে।
এই সূত্রগুলো অনুযায়ী, এই প্রস্তাবে পশ্চিম এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় রয়েছে এবং এটি আরও বোঝাপড়ার জন্য একটি ভিত্তি হতে পারে।
প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এই প্রস্তাবের বিষয়বস্তু কয়েকটি মৌলিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে, যার মধ্যে রয়েছে 10 জন জীবিত জায়নবাদী বন্দীকে মুক্তি দেওয়া এবং নিহত বন্দীদের 18টি মৃতদেহ হস্তান্তর, জাতিসংঘ ও রেড ক্রসের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে গাজায় মানবিক সহায়তা প্রবেশ করানো, 60 দিনের জন্য যুদ্ধবিরতি স্থাপন এবং যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ সম্পূর্ণরূপে শেষ করার জন্য আলোচনা শুরু করা।
এই প্রেক্ষাপটে, জায়নবাদী চ্যানেল "i24 News" কায়রোর সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে হামাস আন্দোলন মধ্যস্থতাকারীদের জানিয়েছে যে তারা কোনো পরিবর্তন ছাড়াই এই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে প্রস্তুত।
