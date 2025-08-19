গত চব্বিশ ঘণ্টায় ৩০ ফিলিস্তিনি শহীদ

আহল আল-বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক নিউজ এজেন্সি - আবনার প্রতিবেদন অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও ফোরামের নীরবতার মধ্যে জায়নবাদী শাসনের গাজা উপত্যকায় অপরাধমূলক হামলা এবং ফিলিস্তিনিদের গণহত্যা মঙ্গলবার সকালে অব্যাহত ছিল।
আল জাজিরা চ্যানেল চিকিৎসা সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে সোমবার সকাল থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত গাজা উপত্যকায় জায়নবাদী শাসনের হামলায় ৩০ ফিলিস্তিনি শহীদ হয়েছেন।
গাজা উপত্যকায় আল জাজিরার সংবাদদাতা বলেন: "ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী গাজা উপত্যকার কেন্দ্রে অবস্থিত দেইর আল-বালাহের দক্ষিণ-পূর্বে ফিলিস্তিনিদের দিকে গুলি চালিয়েছে।"
আল-মায়াদিন চ্যানেলও জানিয়েছে: "শত্রু যুদ্ধবিমানগুলি গাজা উপত্যকার দক্ষিণে অবস্থিত খান ইউনিস শহরের কেন্দ্রেও হামলা চালিয়েছে।"
