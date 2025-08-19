জাতিসংঘ: গাজার ৮৬% এলাকা বসবাসের অযোগ্য

আহল আল-বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক নিউজ এজেন্সি - আবনার প্রতিবেদন অনুযায়ী, জাতিসংঘের মানবিক বিষয় সমন্বয় অফিস (OCHA) মঙ্গলবার সকালে আবারও গাজা উপত্যকার ভয়াবহ মানবিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করেছে।
এক বিবৃতিতে এই সংস্থা বলেছে: "গাজা শহরে ইসরায়েলের সামরিক পরিকল্পনার মানবিক পরিস্থিতির উপর ভয়াবহ প্রভাব পড়বে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে পালাতে বাধ্য করা একটি বিপর্যয়ের নির্দেশিকা এবং এর ফলে জোরপূর্বক স্থানচ্যুতি হতে পারে।"
আল জাজিরা চ্যানেল এই বিবৃতির বরাত দিয়ে জানিয়েছে: "আমরা গাজার জনগণের সেবা করার প্রতি আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি এবং সহায়তা প্রদানের জন্য আমরা গাজা শহরে উপস্থিত থাকব।"
সংস্থাটি বলেছে যে গাজা উপত্যকার প্রায় ৮৬% এলাকা বর্তমানে জায়নবাদী শাসনের সেনাবাহিনীর উচ্ছেদ বা সামরিক এলাকার নির্দেশের অধীনে রয়েছে এবং ব্যাখ্যা করেছে: "আমাদের গাজার সমস্ত অংশে অবাধ প্রবেশাধিকার এবং সমস্ত সীমান্ত ক্রসিংয়ের মাধ্যমে সরবরাহ প্রবেশের প্রয়োজন।"
প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে: "গাজা উপত্যকার দক্ষিণের হাসপাতালগুলি তাদের ধারণক্ষমতার দ্বিগুণ নিয়ে কাজ করছে এবং উত্তর থেকে রোগীদের গ্রহণ করার মারাত্মক পরিণতি হবে।"
