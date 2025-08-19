সেনাবাহিনীর জনবল ঘাটতি পূরণে বিদেশী ইহুদিদের সাহায্য নিচ্ছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী

আহল আল-বাইত (আ.) নিউজ এজেন্সি - আবনার প্রতিবেদন অনুযায়ী, জায়নবাদী শাসনের সূত্রগুলো প্রকাশ করেছে যে এই শাসনের সেনাবাহিনী সামরিক ও রিজার্ভ ফোর্সের জনবল ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশী ইহুদিদের নিয়োগের দিকে ঝুঁকেছে। এটি এমন সময়ে ঘটছে যখন এই শাসনের রাজনৈতিক কাঠামো গাজা শহর দখলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
ইসরায়েলি টেলিভিশন চ্যানেল সেভেন আজ প্রকাশ করেছে যে সামরিক বাহিনীর গুরুতর জনবল ঘাটতির পরিপ্রেক্ষিতে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী উল্লেখযোগ্য বেতনের বিনিময়ে দখলকৃত অঞ্চলগুলোতে অভিবাসন এবং সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য বিদেশী ইহুদিদের আকর্ষণ করার কথা বিবেচনা করছে।
এই পদক্ষেপটি এমন সময়ে নেওয়া হয়েছে যখন জায়নবাদী শাসনের মন্ত্রিসভা গাজা শহর সম্পূর্ণরূপে দখলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে; অন্যদিকে, বাধ্যতামূলক সামরিক পরিষেবার আইন নিয়ে দখলকৃত অঞ্চলগুলোতে অভ্যন্তরীণ সংকট বাড়ছে এবং হারেদি (অতি-অর্থোডক্স) দলগুলো হারেদি সৈন্যদের সামরিক পরিষেবাতে পাঠাতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে।
এই জায়নবাদী গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মানব সম্পদ বিভাগের পরিসংখ্যান অনুসারে, জায়নবাদী শাসনের সেনাবাহিনীর জনবল ঘাটতি বর্তমানে ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ এর মধ্যে অনুমান করা হয়েছে। এই কারণে, হারেদিদের যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করার পরিপ্রেক্ষিতে সেনাবাহিনী জরুরিভাবে সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য নতুন সমাধান খুঁজছে।
এই প্রসঙ্গে, ইসরায়েলি টেলিভিশন চ্যানেল সেভেন সেনাবাহিনীর একটি আনুষ্ঠানিক নিউজ এজেন্সির বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে সামরিক ও নিরাপত্তা কর্মকর্তারা সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যা বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্সের ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী তরুণ ইহুদিদের লক্ষ্য করে এবং তাদেরকে দখলকৃত অঞ্চলগুলোতে অভিবাসন এবং কয়েক বছরের জন্য সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করবে।
প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, অনুমান করা হচ্ছে যে জায়নবাদী সেনাবাহিনীর বর্তমানে বিদেশী ইহুদিদের মধ্য থেকে প্রতি বছর ১০,০০০ জন সৈন্য নিয়োগের ক্ষমতা রয়েছে। তবে, তারা তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য হিসেবে ইহুদি অভিবাসীদের মধ্য থেকে প্রতি বছর ৬০০ থেকে ৭০০ জন সৈন্য নিয়োগের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মতে, এই সিদ্ধান্তটি এখনও পর্যালোচনা এবং প্রণয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।
এদিকে, কিছু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বলেছেন যে ডায়াসপোরা ইহুদিদের অনুভূতি আকর্ষণ করা সৈন্যের সংখ্যা বাড়ানো এবং জনবল ঘাটতি কমাতে সাহায্য করার একটি উপায় হতে পারে।
উল্লেখ্য, গাজা যুদ্ধের প্রায় দুই বছর পরও সামরিক ও রিজার্ভ ফোর্সের গুরুতর ঘাটতি, যুদ্ধের সরঞ্জামের ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি, সেনাবাহিনীকে আরও বেশি করে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে, এমন সময়ে জায়নবাদী সেনাবাহিনী বিদেশী ইহুদিদের নিয়োগের দিকে ঝুঁকেছে।
এই পরিস্থিতি এমন সময়ে ঘটছে যখন জায়নবাদী মন্ত্রিসভা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ধরে রাখার লক্ষ্যে গাজায় যুদ্ধ সম্প্রসারণের দিকে ঝুঁকেছে এবং গাজা শহর সম্পূর্ণরূপে দখলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
