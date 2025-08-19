জায়নবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ইতালির নতুন পদক্ষেপ

আবনা নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইতালীয় এজেন্সি আকি জানিয়েছে যে দেশটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য মেলা লেভান্তি প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছে যে তারা তাদের ৮৮তম অধিবেশন থেকে জায়নবাদী শাসনকে বাদ দিয়েছে।
এর আগে, ইতালির জেনোয়া বন্দরের কর্মীরা জায়নবাদী শাসনের জন্য সামরিক অস্ত্র বহনকারী সৌদি জাহাজ ইয়ানবুকে বন্দর পার হতে বাধা দিয়েছিল। সৌদি জাহাজটি সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে এই অঞ্চলে যাচ্ছিল, যখন জেনোয়া বন্দরের কর্মীরা বুঝতে পারেন যে উল্লিখিত সরঞ্জামগুলি জায়নবাদী শাসনের জন্য বহন করা হচ্ছে।
গতকাল, হিব্রু ভাষার সংবাদপত্র হারেৎজও জানিয়েছে যে অস্ট্রেলিয়া জায়নবাদী শাসনের সংসদ সদস্য সিমচা রথম্যানের ভিসা বাতিল করেছে। রথম্যানের আজ অস্ট্রেলিয়া সফর এবং মেলবোর্নে ইহুদিদের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিনি আগামী তিন বছরের জন্য আর ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন না।
অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে যে রথম্যানের ভিসা বাতিল করা হয়েছে কারণ তিনি সামাজিক মাধ্যমে হামাসের ধ্বংস এবং দখলকৃত অঞ্চলের সম্প্রসারণের মতো প্রতিকূল অবস্থান নিয়েছেন এবং এই শাসন ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ করেনি বলে দাবি করেছেন।
