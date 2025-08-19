  1. Home
  2. সেবা
  3. আমেরিকার সংবাদ

"ওয়াল স্ট্রিট": ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে জেলেনস্কি "ভূখণ্ড বিনিময়ে" আপত্তি করেননি

১৯ আগস্ট ২০২৫ - ১০:০২
News ID: 1718228
Source: ABNA
"ওয়াল স্ট্রিট": ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে জেলেনস্কি "ভূখণ্ড বিনিময়ে" আপত্তি করেননি

ইউরোপীয় কর্মকর্তারা রাশিয়ার সঙ্গে ভূখণ্ড বিনিময়ের বিষয়টি বিবেচনা করার বিষয়ে ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতির অ-আপত্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

রুশিয়ান আল-ইয়াউমের বরাত দিয়ে আবনা নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভোলোডিমির জেলেনস্কি গতকাল তার আমেরিকান প্রতিপক্ষ ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে রাশিয়ার সঙ্গে ভূখণ্ড বিনিময়ের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেননি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জেলেনস্কি একই সঙ্গে জোর দিয়েছেন যে ইউক্রেনের সাংবিধানিক বিবেচনার বাইরে যাওয়া কঠিন হবে।

এই প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি তার দেশের বাসিন্দাদের স্থানান্তর প্রক্রিয়া এবং ইউক্রেনের সংবিধানের বিষয়গুলো লঙ্ঘন করার সামনের চ্যালেঞ্জগুলো উল্লেখ করেছেন, তবে বলেছেন যে তিনি আনুপাতিক বিনিময় বিবেচনা করতে পারেন।

এর আগে ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি একটি সাক্ষাৎকারে ঘোষণা করেছিলেন: "রাশিয়ার কাছে ইউক্রেনীয় ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব।"

হোয়াইট হাউসের বৈঠকের পর তিনি বলেন: "আমাদের যুদ্ধবিরতি দরকার নেই, আমাদের সত্যিকারের শান্তি দরকার।"

জেলেনস্কি জোর দিয়ে বলেন যে ইউক্রেনের ভূখণ্ডের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; তিনি বলেন: "আমি পুতিনের সঙ্গে আমার সাক্ষাতে এই বিষয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করব।"

তিনি বলেন: "আমার ট্রাম্পের সঙ্গে ইউক্রেনীয় ভূখণ্ড নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।"

Your Comment

You are replying to: .
captcha