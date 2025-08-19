আফগানিস্তানের পূর্বে ইসলামিক স্টেটের একজন কমান্ডারের মৃত্যু

আহল আল-বাইত (আ.) নিউজ এজেন্সি - আবনার প্রতিবেদন অনুযায়ী, আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় নঙ্গারহার প্রদেশের স্থানীয় সূত্রগুলো এই প্রদেশের "দারা-ই-নূর" জেলায় পলাতক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের কমান্ডার "হাজি মুসা" এর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে।
স্থানীয় সূত্রগুলোর প্রতিবেদন অনুসারে, হাজি মুসা, যিনি কয়েক দিন আগে একটি হামলা থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তালিবানের শনাক্তকরণ ও অনুসরণ অভিযানের পর নিহত হন।
তাকে কুনার, নঙ্গারহার এবং লাঘমান প্রদেশের সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য করা হত।
এর আগে, তালিবান সরকারের উপ-মুখপাত্র "হামাদুল্লাহ ফিতরাত" আফগানিস্তানে ইসলামিক স্টেটের কার্যক্রম সম্পর্কে রাশিয়ার উদ্বেগের প্রতিক্রিয়ায় জোর দিয়ে বলেছিলেন যে এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠী দেশে দমন করা হয়েছে এবং এর আর কোনো কার্যকর উপস্থিতি নেই।
তিনি আরও বলেন যে আফগানিস্তানের জনগণ চরমপন্থার বিরোধী এবং কাবুল সরকারও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য গুরুতর পদক্ষেপ নিয়েছে।
