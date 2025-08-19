ইসরায়েল দক্ষিণ সুদানে জরুরি ত্রাণ পাঠানোর পরিকল্পনা করছে

আহল আল-বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক নিউজ এজেন্সি - আবনার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইসরায়েলি শাসন ঘোষণা করেছে যে তারা দক্ষিণ সুদানে নতুন ত্রাণ পাঠানোর পরিকল্পনা করছে; এমন একটি দেশ যাকে কিছু মিডিয়া রিপোর্টে গাজা উপত্যকা থেকে ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক স্থানান্তরের সম্ভাব্য গন্তব্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
ইসরায়েলি শাসনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতিতে, যা এই শাসনের আর্মি রেডিও দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে, বলেছে: "সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে কলেরা ছড়িয়ে পড়ার পর ইসরায়েল দক্ষিণ সুদানে জরুরি মানবিক ত্রাণ সরবরাহ করবে।"
এই শাসনের আনুষ্ঠানিক মিডিয়াও জানিয়েছে যে ইসরায়েল ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিডিয়ন সা'য়ারের তত্ত্বাবধানে দক্ষিণ সুদানে চিকিৎসা সরঞ্জাম, জল পরিশোধন যন্ত্র এবং খাদ্য প্যাকেজ সহ জরুরি মানবিক ত্রাণ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
এই পদক্ষেপটি এমন সময়ে নেওয়া হয়েছে যখন ইসরায়েলি শাসন গত ২ মার্চ থেকে গাজার সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছে এবং যেকোনো মানবিক ত্রাণ প্রবেশে বাধা দিচ্ছে; এই পদক্ষেপটি এই অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছে, যেখানে ত্রাণবাহী ট্রাকগুলো সীমান্তে আটকে আছে এবং শুধুমাত্র সামান্য পরিমাণ ত্রাণ প্রবেশের অনুমতি পেয়েছে যা ফিলিস্তিনিদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করে না।
এক সপ্তাহ আগে, কিছু আন্তর্জাতিক মিডিয়া রিপোর্ট প্রকাশ করে যে দক্ষিণ সুদানের সরকার প্রাথমিকভাবে ইসরায়েলি শাসনের অনুরোধে গাজার ফিলিস্তিনিদের তাদের ভূখণ্ডে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিল; এমন একটি চুক্তি যা ইসরায়েলি বিনিয়োগের বিনিময়ে করা হত। কিন্তু দক্ষিণ সুদানের সরকার অবিলম্বে এই দাবি অস্বীকার করে এবং ঘোষণা করে যে এমন কোনো চুক্তির অস্তিত্ব নেই।
এই প্রেক্ষাপটে, ইসরায়েলি শাসনের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী শারন হাসকেল গত সপ্তাহে জুবা সফর করেন এবং দক্ষিণ সুদানের রাষ্ট্রপতি সালভা কীরের সঙ্গে দেখা করেন। এছাড়াও, দক্ষিণ সুদানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মন্টি সামায়া কোম্বা গত ২৯ জুলাই জেরুজালেম সফর করেন এবং গিডিয়ন সা'য়ারের সঙ্গে দেখা করেন। এই সফরে তিনি দখলকৃত পশ্চিম তীরের উত্তরে ইসরায়েলি বসতিগুলোও পরিদর্শন করেন।
অন্যদিকে, ৭ অক্টোবর ২০২৩ থেকে ইসরায়েলি শাসনের হামলা এবং অবরোধের ফলে ৬১,৯৪৪ জন ফিলিস্তিনি শহীদ হয়েছেন এবং ১৫৫,৮৮৬ জন আহত হয়েছেন - যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। এছাড়াও, ৯,০০০ এরও বেশি মানুষ নিখোঁজ এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং দুর্ভিক্ষ ২৫৮ জনের - যার মধ্যে ১১০ জন শিশু - জীবন কেড়ে নিয়েছে।
২০১১ সালে সুদান থেকে আলাদা হওয়া দক্ষিণ সুদান এখনও অস্থিতিশীলতায় ভুগছে। ২০১৩ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে এই দেশে দক্ষিণ সুদানের রাষ্ট্রপতি সালভা কীরের সমর্থক এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াক মাচারের মধ্যে গৃহযুদ্ধ প্রায় ৪ লক্ষ মানুষের মৃত্যু এবং ৪০ লক্ষ মানুষের বাস্তুচ্যুতির কারণ হয়েছিল।
