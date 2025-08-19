সেমিনারিগুলোর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সদর দপ্তরের পক্ষ থেকে নেতানিয়াহুর অসার মন্তব্যের জবাব

আহল আল-বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক নিউজ এজেন্সি - আবনার প্রতিবেদন অনুযায়ী, সেমিনারিগুলোর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সদর দপ্তর জায়নবাদী শাসনের অপরাধী চক্রের নেতা বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ইরানের জল সমস্যা সম্পর্কিত অসার মন্তব্যের জবাবে একটি বিবৃতি জারি করেছে।
ইরানের জনগণের উদ্দেশ্যে এই সদর দপ্তরের বিবৃতির পাঠ্য নিম্নরূপ:
প্রিয় এবং সভ্যতাপূর্ণ ইরানের জনগণ; সালাম।
সম্প্রতি, আমরা জল সমস্যা নিয়ে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের বিরুদ্ধে জায়নবাদী শাসনের নেতাদের ভিত্তিহীন এবং অযৌক্তিক মন্তব্য দেখেছি। এই দাবিগুলো শিশু হত্যাকারী শাসনের অভ্যন্তরীণ সংকট মোকাবেলায় অক্ষমতা এবং হতাশা থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং এমন সময়ে প্রকাশ করা হচ্ছে যখন দখলকৃত অঞ্চলগুলি ইরানের চেয়েও খারাপ জল সংকটের অভিজ্ঞতা লাভ করছে।
দখলকৃত অঞ্চলের আয়তন ইরানের এক-ষাট ভাগের কম; কিন্তু এই অপরাধী শাসন দ্বারা দখলের পর থেকে "জর্ডান নদী" এবং "হুলা হ্রদ" শুকিয়ে গেছে এবং এই শাসন "মৃত সাগর" এবং "তিবেরিয়াস হ্রদ" পুনরুজ্জীবিত করতেও ব্যর্থ হয়েছে, তাই তার দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের জন্য ইরানের মতো একটি বিশাল এবং প্রাচীন দেশকে সাহায্য করার বিষয়ে দিবাস্বপ্ন না দেখা ভাল!
ইসলামিক ইরান একটি ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের সমস্ত অঞ্চলের জলের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করছে, যেখানে জায়নবাদী শাসন ফিলিস্তিনি এবং জমির মূল বাসিন্দাদের থেকে জল সম্পদ দখল করেছে এবং তা দখলদার বসতি স্থাপনকারীদের হাতে তুলে দিয়েছে এবং এখন কয়েক মাস ধরে গাজার নিপীড়িত এবং প্রতিরোধকারী জনগণের জন্য তীব্র তৃষ্ণা এবং ক্ষুধার কারণে ভয়াবহ মৃত্যু ডেকে এনেছে। এছাড়াও, এই দখলদার শাসন অসংখ্য যুদ্ধ শুরু করে প্রতিবেশী দেশগুলির জল সম্পদও দখল করেছে, তাহলে কীভাবে এটি ভণ্ডামির মাধ্যমে ইরানের বুদ্ধিমান জনগণকে প্রতারিত করার চেষ্টা করতে পারে?
কয়েক হাজার বছরের সভ্যতা নিয়ে, ইরানিরা সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ যারা জানে এবং এই দেশের জল সংকটের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে; যদি তারা শত্রু এবং অজ্ঞদের দ্বারা তৈরি করা মায়াজালে বিভ্রান্ত না হয় এবং স্বাধীনতার পথ বেছে নেয়। এই ধরনের ভুল কৌশলের একটি উদাহরণ, যা পাহলভি শাসনের অন্ধকার এবং নির্ভরশীলতার যুগে ইরানের খরা এবং ভূমি অবতলতার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা ছিল আমেরিকান "ট্রুম্যানের চার পয়েন্ট" পরিকল্পনা এবং ইসরায়েলি "কাজভিন সমভূমি উন্নয়ন" পরিকল্পনা; এই পরিকল্পনাগুলো শত শত আমেরিকান এবং ইসরায়েলি বিশেষজ্ঞের উপস্থিতিতে গভীর কূপ খনন এবং শুষ্ক জলবায়ু ভিত্তিক কৃষিকে ভূমধ্যসাগরীয় কৃষিতে পরিবর্তন করা শুরু করেছিল এবং দুর্ভাগ্যবশত তা প্রতিষ্ঠিত করেছিল!
কিন্তু ইসলামিক বিপ্লবের পর ইরান নতুন জল সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থা, পৃষ্ঠীয় এবং ভূগর্ভস্থ সেচ (permeable), পয়ঃনিষ্কাশন ও জল পুনর্ব্যবহার এবং জল বিশুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে এবং এখন এই সরঞ্জামগুলির উৎপাদক এবং এমনকি রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে গণ্য হয়।
বিশ্বের বৃহত্তম শুকনো ভূমির জল বিশুদ্ধকরণ কেন্দ্রটি ইরানি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছে এবং সিস্তান ও বেলুচিস্তান প্রদেশে নির্মিত হয়েছে। এই জল বিশুদ্ধকরণ কেন্দ্রটি প্রতিদিন ১০০,০০০ ঘনমিটার জল পরিশোধন করার ক্ষমতা রাখে। বিশ্বের দীর্ঘতম জল লাইনও জল বিশুদ্ধকরণ কেন্দ্র থেকে ইরানের কেন্দ্রীয় মালভূমিতে জল স্থানান্তরের সাথে সম্পর্কিত। এছাড়াও, ইরানের সৌর চালিত জল বিশুদ্ধকরণ কেন্দ্র উন্নয়নের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা রয়েছে।
ইসলামিক ইরান জল সম্পদ ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম অগ্রগামী দেশ। জল সম্পদ রক্ষা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জল সম্পদগুলির সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা করা হয়েছে, যেমন জৈবিক জলবিভাজিকা ব্যবস্থাপনা এবং একই সাথে জল ও মাটি রক্ষার জন্য গাছ লাগানো, পৃষ্ঠীয় এবং ভূগর্ভস্থ বাঁধ নির্মাণ, জলস্তরের পুনর্ভরণের জন্য কূপ এবং ভূগর্ভস্থ নদীগুলির (কানাত) উন্নয়ন। এই বৈজ্ঞানিক এবং ব্যাপক পদ্ধতি জল সম্পদের টেকসই ব্যবহারের দিকে পরিচালিত করেছে।
বৈশ্বিক জল সংকটের মূল কারণ হল বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, জল সম্পদের বাষ্পীভবন, ভুল উৎপাদন ও ভোগের ধরণ এবং অপচয়। নিঃসন্দেহে আমাদের মহান জনগণ ইসলামিক শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি এবং তাদের গৌরবময় সভ্যতার অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এই জল সংকট থেকে মুক্তি পাবে এবং জল ব্যবহারের পদ্ধতি সংশোধন এবং জল ও পরিবেশের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের একটি বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে এটিকে সংকটের কারণ হিসেবে অপব্যবহার করতে দেবে না এবং এই হুমকিকে দেশের ক্ষমতা এবং সমৃদ্ধির একটি বিন্দুতে পরিণত করবে।
জায়নবাদী শাসনের বিপরীতে, যারা জল সম্পদকে উত্তেজনা ও সংঘাতের কারণ হিসেবে ব্যবহার করে, ইসলামিক ইরান সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং জল প্রযুক্তির হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের এবং ইসলামিক বিশ্বের দেশগুলির সঙ্গে গঠনমূলক সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত।
পরিশেষে, আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে এই প্রতিকূলতাকে বিজ্ঞতার সঙ্গে অতিক্রম করার জন্য ইরানি জনগণের বিজয় কামনা করি।
সেমিনারিগুলোর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সদর দপ্তর
