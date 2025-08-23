ইরান: জাতিসংঘ ও নিরাপত্তা পরিষদ সিস্তান ও বেলুচিস্তানের সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা জানাক

আহলুল বাইত (আ.) নিউজ এজেন্সি - আবনার প্রতিবেদন অনুযায়ী, জাতিসংঘে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত এবং স্থায়ী প্রতিনিধি আমির সাঈদ ইরাভানি শুক্রবার স্থানীয় সময় অনুযায়ী জাতিসংঘের মহাসচিব এবং নিরাপত্তা পরিষদকে পাঠানো আরেকটি চিঠিতে বলেন: “২৫ জুলাই, ২০২৫-এর আমার চিঠির (A/79/978-S/2025/489) ধারাবাহিকতায়, আমি আপনার জরুরি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানে 'জাইশ আল-আদল' সন্ত্রাসী সশস্ত্র গোষ্ঠী দ্বারা সংঘটিত আরেকটি জঘন্য সন্ত্রাসী হামলার দিকে।”
ইরাভানি আরও বলেন: “আজ, ২২ আগস্ট, দুপুরের প্রথম দিকে সিস্তান ও বেলুচিস্তান প্রদেশের ইরানশাহর শহরের দামান এলাকায়, জাইশ আল-আদলের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ইরানি আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের বহনকারী দুটি গাড়িতে হামলা চালায়।”
ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের সিনিয়র কূটনীতিক আরও বলেন: “এই কাপুরুষোচিত হামলায় পাঁচজন পুলিশ কর্মকর্তা শহীদ হয়েছেন। জাইশ আল-আদল সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কোনো প্রকার অস্পষ্টতা ছাড়াই এই অপরাধের দায় স্বীকার করেছে।”
জাতিসংঘে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত স্পষ্ট করেছেন: “এই অপরাধটি ২৬ জুলাই, ২০২৫-এর আরেকটি নৃশংস সন্ত্রাসী হামলার পর ঘটেছে, যখন জাইশ আল-আদলের তিনজন সশস্ত্র সদস্য সিস্তান ও বেলুচিস্তান প্রদেশের রাজধানী জাহেদানের বিচার ভবনে একটি সমন্বিত হামলা চালায়।”
জাতিসংঘে নিযুক্ত ইরানের স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন: “বেসামরিক নাগরিকদের উপর এই ইচ্ছাকৃত হামলায়, ছয়জন নিরীহ মানুষ, যার মধ্যে একজন মা এবং তার ছয় মাসের শিশু, মর্মান্তিকভাবে নিহত হন এবং আরও ২৪ জন আহত হন।”
ইরাভানি বলেন: “আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা, বেসামরিক নাগরিক এবং এমনকি শিশুদের ইচ্ছাকৃতভাবে লক্ষ্য করে এই ভয়াবহ অপরাধগুলো আন্তর্জাতিক আইনের, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন। তারা আবারও জাইশ আল-আদলের অমানবিক, সন্ত্রাসী এবং চরমপন্থী প্রকৃতি এবং এই অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এর গুরুতর হুমকি প্রকাশ করে।”
ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের জাতিসংঘে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত জোর দিয়ে বলেন: “আইএসআইএস-খোরসান এবং বিদেশী সমর্থকদের সাথে সংযোগ এবং সমর্থন নিয়ে এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠী এখনও দায়মুক্তির সাথে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।”
জাতিসংঘে নিযুক্ত ইরানের স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন: “ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরান নিরাপত্তা পরিষদ এবং মহাসচিবকে এই জঘন্য সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানানোর অনুরোধ করছে, কোনো প্রকার অস্পষ্টতা ছাড়াই।”
ইরাভানি আরও বলেন: “সন্ত্রাসের নিন্দা করার ক্ষেত্রে কোনো দ্বৈত মানদণ্ড বা বাছাই করা পদ্ধতি অগ্রহণযোগ্য এবং এটি কেবল নিরাপত্তা পরিষদের বিশ্বাসযোগ্যতাকে দুর্বল করে। উপরন্তু, যারা এই ধরনের সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে সমর্থন, আশ্রয় বা কোনো প্রকার সুবিধা প্রদান করে, তারা তাদের অপরাধের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী এবং তাদের সম্পূর্ণভাবে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।”
চিঠির শেষে জাতিসংঘে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত বলেন: “আমি কৃতজ্ঞ থাকব যদি আপনি এই চিঠিটি নিরাপত্তা পরিষদ এবং সাধারণ পরিষদের নথি হিসেবে, এজেন্ডা আইটেম ১১০-এর অধীনে 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের ব্যবস্থা' শিরোনামে বিতরণ করার নির্দেশ দেন।”
