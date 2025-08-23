অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়ান পার্লামেন্টে ইমাম হুসাইন (আ.) দিবস উদযাপন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এই অনন্য ও আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য, শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং শিয়া, সুন্নি, খ্রিস্টান, হিন্দু এবং শিখের মতো বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। সকল অংশগ্রহণকারী ইমাম হুসাইন (আ.)-এর ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা এবং মানবতার বার্তাকে ঐক্য ও শ্রদ্ধার সাথে সম্মান করেছিলেন।
অনুষ্ঠানের সূচনা করেন খায়রুল-আমাল নেটওয়ার্কের প্রধান সাইয়্যেদ আসাদ তাকভি। তাঁর বক্তৃতায় তিনি অতিথিদের স্বাগত জানান এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে ইমাম হুসাইনের বাণী পৌঁছে দেওয়ার গুরুত্বের উপর জোর দেন এবং আন্তর্জাতিকভাবে আশুরার সংস্কৃতিকে পরিচিত করার ক্ষেত্রে এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনকে একটি মূল্যবান পদক্ষেপ বলে মনে করেন।
এরপর, ইমাম হুসাইন (আ.)-এর পবিত্র মাজারের কাছ থেকে প্রেরিত অস্ট্রেলিয়ান কাউন্সিল অফ শিয়া স্কলারস-এর প্রধান এবং মেলবোর্ন জুমার নামাজের ইমাম হোজ্জাতোলেসলাম ওয়াল-মুসলিমিন সাইয়্যেদ আবুল-কাসিম রাজাভির একটি অডিও বার্তা সম্প্রচার করা হয়।
এই বার্তায় তিনি আশুরার অভ্যুত্থানের অমরত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন: ইমাম হুসাইন (আ.) হলেন মানবিক মর্যাদা, ন্যায়বিচার এবং নৈতিক মূল্যবোধের একজন দূত এবং অস্ট্রেলিয়ান পার্লামেন্টে বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের প্রতিনিধিদের আজকের সমাবেশ এই বাণীর সার্বজনীনতার সর্বোত্তম প্রমাণ। যদিও কারবালায় আমার উপস্থিতির কারণে আমি তোমাদের সাথে নেই, তবুও আমি নিজেকে এই পবিত্র ভূমিতে তোমাদের সকলের প্রতিনিধি মনে করি এবং কারবালা এবং অস্ট্রেলিয়ান পার্লামেন্টের মধ্যে এই সংযোগ ইমাম হুসেনের বার্তার প্রশস্ততা এবং গভীরতার একটি স্পষ্ট লক্ষণ।
ভিক্টোরিয়ান পার্লামেন্টে হুসাইন দিবসের অনুষ্ঠান ছিল ধর্ম ও সংস্কৃতির মিলনের স্পষ্ট প্রকাশ; এমন একটি অনুষ্ঠান যা প্রমাণ করে যে আশুরার বার্তা ভৌগোলিক, ধর্মীয় এবং জাতিগত সীমানা অতিক্রম করে। এই সমাবেশ কেবল ইমাম হোসাইন (আ.)-এর ত্যাগ ও নিষ্ঠার স্মৃতিই স্মরণ করেনি, বরং বিশ্বব্যাপী মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে শক্তিশালী করার জন্য একটি মূল্যবান প্ল্যাটফর্মও প্রদান করেছে।
