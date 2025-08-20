  1. Home
ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মাদ্রিদ সমর্থকদের আকর্ষণীয় উদ্যোগ।

২০ আগস্ট ২০২৫ - ২২:০০
মাদ্রিদের ফুটবল ভক্তরা মাদ্রিদ মেট্রোতে গাজায় ইসরায়েলি অপরাধের নিন্দা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মাদ্রিদের ফুটবল ভক্তরা "সেন্ট্রাল কোর্ট" মেট্রো স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে "নেতানিয়াহু কোর্ট" রেখেছেন, যেখানে গাজায় ইসরায়েলের অপরাধের নিন্দা জানিয়ে একটি চিহ্ন রাখা হয়েছে।

দুই দিন আগে, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সমর্থকরা ইরানি ও ফিলিস্তিনি পতাকা উত্তোলন করে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়।

ইউরোপীয় ফুটবলে ইহুদিবাদী শাসনের অপরাধের নিন্দা প্রতিদিনই বাড়ছে। ইংলিশ ফুটবলে, দুই দিন আগে, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সমর্থকরা ইরানি এবং ফিলিস্তিনি পতাকা উত্তোলন করে এবং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়।

