ইসরায়েলের জন্য চমকপ্রদ পরিসংখ্যান: হামাসের এখনও ২০,০০০ যোদ্ধা রয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আমেরিকান ম্যাগাজিন "দ্য আটলান্টিক" একজন ইসরায়েলি কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে যে ইসলামিক রেজিস্ট্যান্স মুভমেন্ট (হামাস) এর এখনও প্রায় ২০,০০০ যোদ্ধা রয়েছে এবং পশ্চিম তীরে অস্ত্রের পরিমাণ "অকল্পনীয়"।
🔹 ইসরায়েলি কর্মকর্তা বলেছেন: "আমরা ভাগ্যবান যে পশ্চিম তীরের পরিস্থিতির অবনতি হয়নি।"
🔹 দ্য আটলান্টিক ইসরায়েলি বিমান বাহিনীর একজন প্রাক্তন জেনারেল নিমরোদ শ্যাফারের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে যে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের কৌশল হল "যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া"।
🔹 তিনি আরও বলেছেন: "এই কৌশল ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু (যাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত খুঁজছে) এবং সম্ভবত ক্ষমতাসীন জোটের উপকার করে, কিন্তু এটি অন্য কারও উপকার করে না।"
Your Comment