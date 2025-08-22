  1. Home
  2. সেবা
  3. বাংলাদেশের সংবাদ

বসুন্ধরা শুভসংঘের সহায়তায় শিক্ষাসামগ্রী ও উপহারে উচ্ছ্বসিত মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা

২২ আগস্ট ২০২৫ - ১৩:০৪
News ID: 1719107
বসুন্ধরা শুভসংঘের সহায়তায় শিক্ষাসামগ্রী ও উপহারে উচ্ছ্বসিত মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা

বসুন্ধরা শুভসংঘ নবীনগর উপজেলা শাখার উদ্যোগে মাঝিকাড়া হযরত আবু বক্কর সিদ্দিক (রা:) হাফিজিয়া মাদরাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ ও রকমারি উপহার বিতরণ করা হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বসুন্ধরা শুভসংঘ নবীনগর উপজেলা শাখার উদ্যোগে মাঝিকাড়া হযরত আবু বক্কর সিদ্দিক (রা:) হাফিজিয়া মাদরাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ ও রকমারি উপহার বিতরণ করা হয়েছে।  বিতরণকৃত উপহারের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন শরীফ, টুপি, মেসওয়াক, লুঙ্গি, বসুন্ধরার টিস্যু পেপার ইত্যাদি।

উপস্থিত ছিলেন প্রিন্সিপাল হাফেজ মাওলানা সানাউল্লাহ, মাওলানা সালাহ উদ্দিন, হাফেজ এনামুল হক, সাংবাদিক শাফিউল ইসলাম, মাহবুব মোর্শেদ, এবং বসুন্ধরা শুভসংঘ নবীনগর উপজেলা শাখার সহ-সভাপতি বাবুল আহমেদ সরকার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. মনিরুল ইসলাম (কালন), আল-মামুন, দপ্তর সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, কার্যকরী সদস্য মনিরুল ইসলাম, লুৎফুর রহমান, মো. মাইনউদ্দিন, নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

মাদরাসার শিক্ষার্থীরা শিক্ষাসামগ্রী ও উপহার হাতে পেয়ে আনন্দিত। শিক্ষকরা জানান, এ ধরনের সহায়তা শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা বৃদ্ধি করবে। বসুন্ধরা গ্রুপ ও শুভসংঘের এই উদ্যোগকে প্রশংসা জানিয়ে বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ দেশের সর্বত্র চালু থাকুক।

বসুন্ধরা শুভসংঘ নবীনগর উপজেলা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আল-মামুন বলেন, “বসুন্ধরা গ্রুপ সব সময় মানবকল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে এ ধরনের উদ্যোগে অংশ নিতে পেরে প্রফুল্লতা বোধ করছি।

আমরা চাই, শিক্ষার্থীরা সুশিক্ষিত হয়ে সমাজের মূলধারায় ভূমিকা রাখুক। এই ছোট্ট সহায়তাও তাদের বড় স্বপ্ন গঠনে সহায়ক হবে।”

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha