হিজবুল্লাহর "কারবালার যুদ্ধ" কি শুরু হচ্ছে?

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইলেকট্রনিক প্রকাশনা রাই আল-ইয়ুমের প্রধান সম্পাদক আব্দুল বারী আতওয়ান, প্রতিরোধের অস্ত্রকে ঘিরে লেবাননের বর্তমান ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন:
এই পদক্ষেপটি কেবল হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে একটি বিচারিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ নয়, বরং আইনের আড়ালে গৃহযুদ্ধের সূচনা এবং বছরের শেষের আগে আমেরিকান ও ইহুদিবাদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাঠামোর মধ্যে গৃহীত দেশটির সেনাবাহিনী কর্তৃক হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র করার লেবাননের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে আইনি রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা।
যদিও তায়েফ চুক্তি অনুসারে প্রতিরোধের অস্ত্র সম্পূর্ণ বৈধ। তাইফ চুক্তিতে স্পষ্টভাবে লেবাননের বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী সরকারের বারবার আগ্রাসন মোকাবেলা করার জন্য প্রতিরোধের অস্ত্র বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে।
লেবাননে আমরা যা সম্মুখীন হচ্ছি তা হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গৃহযুদ্ধ শুরু করার প্রচেষ্টা এবং লেবাননে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত টমাস বারাক কর্তৃক সরকারের তিনটি শাখা, যার মধ্যে সরকার, রাষ্ট্রপতি এবং সংসদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, আমেরিকান পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক ও সংসদীয় শক্তি এবং লেবাননের বিচার ব্যবস্থার মধ্যে যোগসাজশ।
এই পদক্ষেপ লেবাননে একটি কৌশলগত এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক রূপান্তরের সূচনা করে, যা প্রতিরোধ অস্ত্রের অপরাধীকরণ এবং দেশে এবং বিদেশে, বিশেষ করে সিরিয়ার মাধ্যমে আর্থিক সম্পদ এবং অস্ত্রের অ্যাক্সেস বন্ধ করে দেওয়ার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল।
যারা হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র করতে এবং দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে টেনে আনতে চায় তারা লেবানন এবং এই অঞ্চলের ইতিহাসের এই দুটি উজ্জ্বল এবং উজ্জ্বল বিজয় ভুলে গেছে এবং ভুলে গেছে যে প্রতিরোধের অস্ত্র কখনও লেবাননের জনগণের সামনে রাখা হয়নি।
বরং, এটি সর্বদা শত্রুদের লক্ষ্য করে তৈরি করা হয়েছে এবং লেবাননকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তারা ভুলে গেছে যে হিজবুল্লাহ এবং আমাল আন্দোলনের প্রতিনিধিরা বর্তমান রাষ্ট্রপতি জোসেফ আউনকে পুরো দুই বছর ধরে রাষ্ট্রপতিবিহীন থাকার পর বাবদা প্রাসাদে নিয়ে এসেছিলেন।
শেখ নাইম কাসেমের বিচার এবং লেবাননে হিজবুল্লাহর নিরস্ত্রীকরণের জন্য আইনি ও রাজনৈতিক সহায়তা প্রদানের জন্য আজ যে আওয়াজ উঠছে, তা প্রথম গৃহযুদ্ধে জয়লাভ করেনি, এবং আজও জয়লাভ করবে না। কারণ, শেখ কাসেম তার বক্তৃতায় যেমন বলেছিলেন, সামনে একটি "কারবালা যুদ্ধ" অপেক্ষা করছে; অর্থাৎ, হয় বিজয়, নয়তো শাহাদাত।
প্রতিরোধের অস্ত্র পবিত্র এবং পবিত্র উদ্দেশ্যে ব্যতীত ব্যবহার করা হয় না, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল লেবানন এবং দেশের সার্বভৌমত্বকে যেকোনো ইসরায়েলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে রক্ষা করা।
Your Comment