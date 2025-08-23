ডঃ লারিজানি: আমরা হিজবুল্লাহকে সমর্থন দিয়ে যাব

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক নিউজ এজেন্সি - আবনার প্রতিবেদন অনুযায়ী, সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সেক্রেটারি ডঃ আলী লারিজানি জোর দিয়ে বলেছেন যে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র লেবাননের হিজবুল্লাহকে সমর্থন দিয়ে যাবে এবং যোগ করেছেন: "তেহরানের হিজবুল্লাহর সমর্থন প্রয়োজন, ঠিক যেমন হিজবুল্লাহর ইরানের সমর্থন প্রয়োজন।"
এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি স্পষ্ট করেছেন: "এখন লেবাননে হিজবুল্লাহর উপর তাদের অস্ত্র ত্যাগ করার জন্য প্রচুর চাপ আসছে, এমন চাপ যা ইসরায়েলিরা সরাসরি সামরিক যুদ্ধেও সফল হতে পারেনি।"
লারিজানি আরও উল্লেখ করেছেন: "আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এমন বিশ্লেষণ প্রকাশিত হচ্ছে যে ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলো দুর্বল হয়ে পড়ছে। যদি এই গোষ্ঠীগুলো দুর্বল হয়ে থাকে, তাহলে কেন তাদের উপর এত ব্যাপক চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে?"
তিনি একটি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন: "তারা বলছে যে হিজবুল্লাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু এই দলটি কি নিজেকে পুনরায় তৈরি করেছে নাকি করেনি?"
তিনি ঘোষণা করেন যে হিজবুল্লাহর অনেক তরুণ মুজাহিদীন যোদ্ধা রয়েছে, এতটাই যে তারা নিজেদের পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।
ডঃ লারিজানির মতে, "হিজবুল্লাহ তখন গঠিত হয়েছিল যখন ইসরায়েল বৈরুতকে সম্পূর্ণরূপে দখল করে রেখেছিল। সেই সময়ে, লেবাননের একদল তরুণ বলেছিল যে আমাদের নিজেদের রক্ষা করতে হবে। অতএব, হিজবুল্লাহর মূল সত্তা লেবাননের জনগণের নিজেদের থেকে জন্ম নিয়েছে এবং তাদের জন্য একটি বিশাল সম্পদে পরিণত হয়েছে; এমন একটি সম্পদ যা একটি ছোট দেশকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শক্তি দেয়।"
তিনি যোগ করেছেন: "এই অঞ্চলের প্রতিরোধ একটি কৌশলগত সম্পদ এবং ইরানের হিজবুল্লাহর ততটাই প্রয়োজন যতটা হিজবুল্লাহর ইরানের প্রয়োজন।"
ডঃ লারিজানি জোর দিয়ে বলেছেন যে ইরান অতীতের মতোই হিজবুল্লাহকে সমর্থন দিয়ে যাবে এবং উল্লেখ করেছেন: "লেবাননের সমস্যাগুলো অভ্যন্তরীণ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা উচিত। ইরান হিজবুল্লাহর উপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেয় না, এই দলটি পরিপক্বভাবে আচরণ করে এবং নিজেদের সিদ্ধান্ত স্বাধীনভাবে নেয়।"
আমরা কূটনীতি ত্যাগ করব না
তার বক্তৃতার অন্য একটি অংশে, সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সেক্রেটারি ইরানের আলোচনার পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন: "কূটনীতি নিজেই একটি হাতিয়ার এবং এটি সরকারের কাজের একটি অংশ। অতএব, এটি ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত নয়।"
তিনি সতর্ক করে দেন: "যদি শত্রু কূটনীতির ক্ষেত্রকে একটি প্রচারমূলক এবং নাটকীয় প্রদর্শনীতে রূপান্তরিত করে, তাহলে এই কূটনীতি কোনো ফল দেবে না।"
তার মতে, "শত্রুর কূটনীতি এখন প্রধানত অজুহাত খোঁজার জন্য। তা সত্ত্বেও, আমাদের বলা উচিত নয় যে আমরা কূটনীতি ছিন্ন করছি।"
ডঃ লারিজানি যেকোনো আলোচনার জন্য ইরানের শর্তকে গুরুতর এবং বাস্তবসম্মত বলে অভিহিত করেন এবং যোগ করেন: "যদি আপনারা যুদ্ধ চান, শুরু করুন, কিন্তু যখনই আপনারা অনুতপ্ত হবেন, তখনই আপনারা আলোচনার টেবিলে ফিরে আসতে পারেন।"
Your Comment