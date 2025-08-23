  1. Home
ট্রাম্পের নতুন ছবি নিয়ে বিতর্ক

২৩ আগস্ট ২০২৫ - ১১:৩৯
ট্রাম্পের হাতের নতুন একটি ছবি প্রকাশিত হওয়ার পর, যেখানে একটি আঘাতের চিহ্ন ক্রিম দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে, তা তার স্বাস্থ্য নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আবারও প্রশ্ন তুলেছে।

রুসিয়া আল-ইয়াওমের বরাতে আবনা নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ডান হাতের আঘাতের চিহ্নটির নতুন ছবি প্রকাশিত হওয়ার পর তা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে আঘাতের চিহ্নটি একটি ক্রিম দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে।

দ্য ডেইলি পোস্ট পত্রিকা জানিয়েছে যে ছবিতে ট্রাম্পের হাতের আঘাতের চিহ্নের উপর লাগানো ক্রিমটি স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে আবার ক্ষমতায় আসার পর থেকে তার হাতের আঘাতের চিহ্ন লুকানোর জন্য এই ক্রিমগুলো ব্যবহার করছেন।

হোয়াইট হাউসের একজন মুখপাত্রও দাবি করেছিলেন যে ট্রাম্প প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক আমেরিকানদের সাথে দেখা করেন এবং ইতিহাসে অন্য যেকোনো প্রেসিডেন্টের চেয়ে বেশি তাদের সাথে হাত মেলান!

আমেরিকান সাংবাদিক নেভিল উইলিয়ামসও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ট্রাম্পের হাত মেলানোর পরিবর্তে আমেরিকানদের প্রতি অন্যভাবে প্রতিক্রিয়া জানানো উচিত।

