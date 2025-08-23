সাবেক মার্কিন কর্মকর্তা: তেল আবিব একটি নতুন যুদ্ধ শুরু করতে চায়

আবনা নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, সাবেক মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জোর দিয়ে বলেছেন যে জায়নবাদী শাসন গাজা উপত্যকায় বিপর্যয়কর সংঘাত শেষ করার পরিবর্তে পশ্চিম তীরে একটি নতুন যুদ্ধ শুরু করার দ্বারপ্রান্তে রয়েছে।
তিনি যোগ করেছেন যে ভবিষ্যতে তেল আবিব দুটি বিপজ্জনক পথ অনুসরণ করবে। গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনিদের অনাহারে রেখে জায়নবাদী শাসন একটি বিপর্যয়কর কৌশলগত ভুল করেছে।
জায়নবাদী সেনাবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ আইয়াল জামির গতকাল বলেছিলেন যে পশ্চিম তীরে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে জায়নবাদী সৈন্যরা প্রবেশ করতে পারবে না।
পশ্চিম তীরে থাকাকালীন তিনি বলেন, যুদ্ধ চলছে।
Your Comment