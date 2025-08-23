  1. Home
  2. সেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে জায়নবাদী বসতি স্থাপনকারীদের হামলার তীব্র বৃদ্ধি

২৩ আগস্ট ২০২৫ - ১১:৪০
News ID: 1719412
Source: ABNA
পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে জায়নবাদী বসতি স্থাপনকারীদের হামলার তীব্র বৃদ্ধি

একটি পশ্চিমা প্রকাশনা পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে জায়নবাদী বসতি স্থাপনকারীদের হামলার তীব্র বৃদ্ধির খবর দিয়েছে।

আল জাজিরার বরাতে আবনা নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, 'দ্য আটলান্টিক' পশ্চিম তীরের শিবিরগুলো পরিদর্শনকারী একজন জায়নবাদী শাসন-এর নিরাপত্তা কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে জায়নবাদী বসতি স্থাপনকারীদের সহিংস হামলা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিনি যোগ করেছেন যে এই হামলাগুলো ২০২৫ সালের শুরুতে প্রতি মাসে ৯০টি থেকে বেড়ে ২০০টিরও বেশি হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র জায়নবাদী বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত এবং এর ব্যবহারও সাধারণ।

এই পশ্চিমা প্রকাশনাটি জায়নবাদী শাসনের অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল নিমরোড শেফারের উদ্ধৃতি দিয়ে আরও লিখেছে যে যুদ্ধ উসকে দেওয়া একটি কৌশল যা নেতানিয়াহুকে ছাড়া আর কারো কাজে লাগে না।

Your Comment

You are replying to: .
captcha