ইসরায়েলের আকাশে ইয়েমেন থেকে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র intercept

২৩ আগস্ট ২০২৫ - ১১:৪১
News ID: 1719413
Source: ABNA
ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইয়েমেন থেকে ছোড়া একটি ক্ষেপণাস্ত্র intercept করেছে।

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক নিউজ এজেন্সি - আবনার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইসরায়েলি মিডিয়া আজ (শুক্রবার) ঘোষণা করেছে যে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইয়েমেন থেকে ছোড়া একটি ক্ষেপণাস্ত্র সফলভাবে intercept করতে পেরেছে।

ইসরায়েলের চ্যানেল ১২ টেলিভিশন জানিয়েছে যে অধিকৃত অঞ্চলগুলোর কেন্দ্রে প্রত্যক্ষদর্শীরা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন।

চ্যানেলটি আরও জানিয়েছে যে ইয়েমেনি ক্ষেপণাস্ত্রটি আকাশে বেশ কয়েকটি বিস্ফোরক টুকরায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং এটিকে intercept করা কঠিন হওয়া সত্ত্বেও, ঘটনাটি কোনো ক্ষতি ছাড়াই শেষ হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার পর বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরে (তেল আবিবের পূর্বে) ফ্লাইট চলাচল স্থগিত করা হয়েছিল।

অন্যদিকে, ইসরায়েলি ত্রাণ ও জরুরি সংস্থা জানিয়েছে যে সতর্কীকরণ সাইরেন বাজলে আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে প্রবেশের জন্য জনগণের ভিড় ও ধাক্কাধাক্কির কারণে কিছু আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও, intercept করা ক্ষেপণাস্ত্রের টুকরা একটি ইসরায়েলি বসতিতে পড়েছে।

এর আগে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনীও ঘোষণা করেছিল যে তারা ইয়েমেন থেকে ছোড়া একটি ড্রোন intercept করেছে; যে ড্রোনটি গাজা উপত্যকার কাছাকাছি বসতিগুলোতে অ্যালার্ম বাজিয়েছিল। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মতে, এই ড্রোনটি intercept করার কাজটি কয়েকটি প্রচেষ্টার পর সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছিল।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে, ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনী ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন ব্যবহার করে ইসরায়েলের উপর বারবার হামলা চালিয়েছে এবং ইসরায়েলের সাথে সম্পর্কিত বা এর বন্দরের দিকে যাওয়া জাহাজগুলোকেও লক্ষ্যবস্তু করেছে। ইয়েমেনের ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোনগুলো সাধারণত ইসরায়েলের দক্ষিণ এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলোকে লক্ষ্য করে।

৭ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে, ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় গণহত্যা, দুর্ভিক্ষ, ধ্বংস এবং ব্যাপক স্থানচ্যুতি সহ ব্যাপক অপরাধ সংঘটন করে আসছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই গণহত্যায় এখন পর্যন্ত ৬২,২৬৩ জন শহীদ, ১৫৭,৩৬৫ জন আহত - যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু - ৯,০০০ এর বেশি নিখোঁজ, শত শত হাজার বাস্তুচ্যুত এবং ২৭৩ জন অনাহারে মারা গেছেন (যাদের মধ্যে ১১২ জন শিশু)।

