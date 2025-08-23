আহলুল বাইত (আ.) নিউজ এজেন্সি - আবনার প্রতিবেদন অনুযায়ী, একটি লেবাননের সংবাদপত্র প্রকাশ করেছে যে একজন মার্কিন দূত জায়নবাদী শাসনের সুবিধার জন্য লেবাননের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে একটি নিরাপদ এবং জনশূন্য অঞ্চল তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছেন; ইউরোপীয় কূটনৈতিক সূত্র অনুযায়ী, এই পরিকল্পনা লেবাননকে কেবল দুটি বিকল্পের মুখোমুখি করবে: আত্মসমর্পণ অথবা সংঘর্ষ।
"আল-বিনা" সংবাদপত্রটি লিখেছে যে ইউরোপীয় কূটনৈতিক সূত্রগুলো বিশ্বাস করে যে লেবানন এবং জায়নবাদী শাসনের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য আমেরিকার প্রচেষ্টার ফলাফল সিরিয়া এবং এই শাসনের মধ্যে ওয়াশিংটনের অনুরূপ প্রচেষ্টার ব্যর্থতার চেয়ে আলাদা হবে না।
সংবাদপত্রটি অনুযায়ী, সিরিয়ায় নিযুক্ত মার্কিন দূত "টমাস বারাক" একজন রাজনৈতিক মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করছেন না, বরং একজন "রিয়েল এস্টেট দালাল" হিসাবে কাজ করছেন, যিনি বিনিয়োগকারীদের একটি ঝুড়ি নিয়ে এসেছেন এবং তাদেরকে মধ্যপ্রাচ্যে একটি বৃহৎ ঔপনিবেশিক প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। গাজায় এই প্রকল্পের ব্যর্থতার পর, বারাক এখন লেবাননে এটি বাস্তবায়নের চেষ্টা করছেন; এই পরিকল্পনায় লেবাননের ডজন ডজন সীমান্তবর্তী গ্রাম খালি করা এবং ধ্বংস করা এবং সেগুলোকে জায়নবাদী শাসনের নিয়ন্ত্রণে একটি নিরাপদ অঞ্চলে পরিণত করা এবং তারপর সেখানে অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক সুবিধা নেওয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
আল-বিনা আরও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে বারাক এর আগে নতুন সিরীয় সরকারকে গোলান হাইটস জায়নবাদী শাসনকে ২৫ বছরের জন্য লিজ দিতে রাজি করাতে পেরেছিলেন, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়নযোগ্য এবং এর খরচ আমেরিকান ইহুদি বিনিয়োগকারীরা বহন করেছিলেন।
সংবাদপত্রটি জোর দিয়ে বলেছে যে আজ লেবাননের জন্য প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটিও একই যুক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি।
ইউরোপীয় সূত্রগুলো আল-বিনাকে জানিয়েছে যে যদিও ইউরোপ এমন প্রকল্পের বিরোধিতা করে, কিন্তু তাদের এটি ঠেকানোর ক্ষমতা নেই, যদি না লেবাননের সরকারি সরকার প্রকাশ্যে এবং স্পষ্টভাবে এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।
এই সূত্রগুলো অনুযায়ী, মধ্যবর্তী সমাধান বা আপস সম্পর্কে যেকোনো কথা আসলে আত্মসমর্পণের একটি রূপ এবং লেবাননের সামনে মাত্র দুটি বিকল্প রয়েছে: হয় জায়নবাদী পরিকল্পনার কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং তার পরিচয় ও ভূমি হারানো, অথবা প্রতিরোধ করা এবং এর সমস্ত পরিণতি মোকাবিলা করা।
Your Comment